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عمر شويل - جدة شروط الإستفادة من الدعم السكني للزوحة كما أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عبر موقع سكني يتوجب عدة معايير وشروط يجب توافرها، حيث أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية الاستاذ سيف السويلم أن الوزارة تستهدف الأسر فى الدعم السكني وليس الأفراد، لذا تتمكن الزوجة من الحصول على الدعم السكني فى حالة تنازل الزوج عن الدعم لصالحها، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الوزارة مشار فيه تنازل الزوج عن الدعم السكني المقدم من الوزارة لصالح زوجته.

شروط الإستفادة من الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان للزوجة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان فى حالة تنازل الزوج عن الدعم السكني للزوجة يتوجب عدة شروط واجب توافرها وهي كالتالي:

يتم تنازل الزوج إلى زوجته عن الدعم السكني إذا كان غير قادر على القرض المدعوم.

يتم التنازل عن الدعم فى حالة إذا كان الزوج متقاعد أو غير مؤهل.

فى حالة إذا كان الزوج متقاعد أو غير مؤهل. اذا كانت الزوجة موظفة وقادرة على سداد 500 ألف ريال قيمة القرض المدعوم.

يمكن الإستفادة من الدعم السكني إلى الأرامل والمطلقات.

الدعم السكني

يمكنك الآن التعرف على خطوات تنازل الزوج عن الدعم السكني من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة للغاية وذلك عن طريق الدخول على موقع سكني وتقديم إقرار التنازل، كما يمكنك التعرف عبر سكني عن أسعار الوحدات السكنية الجديدة والمستفيدين من الدعم المقدم من الوزارة عبر برنامج سكني.

كما أكدت سكني أن بإمكان الأسرة الإعفاء من سداد قيمة الوحدة السكنية فى حالة حدوث طارئ استعدي إلى ذلك مثل المرض الذي ادي إلى العجز أو فى حالة الوفاة أو ما شابه ذلك، كما أشارت الوزارة أيضا عن مساحات الوحدات السكنية الجديدة والتى تبلي رغبات كل الفئات وذلك بتصميمات هندسية وفنية عالية الجودة، كما يمكن للسيدات التى لديها أولاد لا تمتلك دخل وكانت من الأسرة الضمانية أن تحصل على وحدة سكنية من خلال الإسكان التنموي.