نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة حسابي من الشركة السعودية للكهرباء لتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت الشركة السعودية للكهرباء خدمة حسابي إلكترونيًا لتحديث بيانات العميل، وحددت خطوات التسجيل في حساب شركة الكهرباء بالجوال أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة، حيث تعمل مختلف الوزارات في الحكومة السعودية على تقديم خدماتها بشكل إلكتروني سعيًا لتحقيق التميز المجتمعي والإدارة الرقمية، والتي تعد أحد الأهداف التي وضعتها المملكة ضمن رؤية 2030، ومن الجهات التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين الشركة السعودية للكهرباء، التي قامت بتحديث كافة البيانات الخاصة لكافة المشتركين من متلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين، في كافة المناطق السعودية في مختلف المدن والمحافظات.

وتهدف تحديثات شركة الكهرباء إلى إتاحة تعامل كافة المشتركين مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة، والتي منها التواصل مع إدارة الشركة، الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري، استعراض الفواتير، الاشتراك في خدمة الرسائل النصية، فضلاً عن العديد من الخدمات الأخرى.

خدمة حسابي ماهي

تستهدف عملية تحديث بيانات الشركة السعودية للكهرباء كافة المستفيدين من خدمات الشركة سواء كان المستفيد مالك أومستأجر، لذلك دعت الشركة كافة المشتركين بالدخول على موقع الشركة بشكل فوري، لاسيما أنه من الوارد حدوث أعطال أو طوارئ، يمكن من خلال عملية تحديث البيانات أن يتمكن فريق شركة الكهرباء، أن يعثر على مكان الوحدة السكنية التي بها العطل أوالمشكلة الطارئة دون عناء، وهي خدمة فريدة من نوعها لا يوجد ما يماثلها خدمة مشابهة في أي دولة عربية.

خيارات تحديث بيانات مشتركي الشركة السعودية للكهرباء

تتيح شركة الكهرباء السعودية، ثلاث خيارات يمكن من خلالها أن يقوم المشترك أو المستفيد من خدمات الشركة بتحديث بياناته، وذلك عن طريق التسجيل في خدمة حسابي تحديث البيانات، وتتمثل هذه الخيارات في التالي:

تحديث بيانات المالك المستفيد من الخدمة.

التحديث لبيانات المالك، الغير مستفيد من الخدمة.

تحديث بيانات المستأجر.

تسجيل التحديث للبيانات.

ويمكن لكافة المشتركين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء تسجيل الدخول على رابط تحديث بيانات الكهرباء، للقيام بعملية التحديث، حيث تزود الشركة كافة العملاء بخدمة عادلة عن طريق التحديث لبيانات جميع المشتركين عبر الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية خدمة حسابي للفواتير، وذلك بقصد التسهيل على المشتركين، وتماشيًا مع استخدام التقنيات الحديثة التي تستخدمها جميع الهيئات والوزارات الحكومية.