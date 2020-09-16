نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي في 30 دقيقة يصل الي 2 مليون ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل بفترة سداد 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي في 30 دقيقة بدون تحويل راتب وبدون كفيل من مصرف الراجحي ؛ حيث يعتبر بنك الراجحي احدي البنوك الإسلامية الشهيرة في المملكة العربية السعودية وفي بعض الدول العربية، ويوفر العديد من العروض البنكية والقروض والخدمات التمويلية التي تخدم المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل كبير، وأهم ما يميز مصرف الراجحي أنه يتفق مع الشريعة الإسلامية ويخضع لتعاليم الدين الإسلامي، ويقدم المبلغ التمويلي يصل الي 2 مليون ريال سعودي وبفترات سداد مريحة للعملاء قد تمتد الي سنوات حسب قدرة العميل علي التسديد، كما يمكن الحصول علي تمويل إضافي بعد مدة تصل الي شهرين من التمويل الأول ويصل الي 200 ألف ريال سعودي من خلال الرابط الإلكتروني للتقديم. مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية أهم ما يميز التمويل الشخصي لبنك الراجحي أنه متفق مع الشريعة الإسلامية.

يتميز بأنه تمويل بدون تحويل الراتب ولا يحتاج الي كفيل.

يتميز التمويل الشخصي لبنك الراجحي أنه يتم تسديده في فترة تصل الي 5 سنوات حسب قدرة العميل علي التسديد.

يتميز بأنه تمويل شخصي سريع تتم الموافقة فورياً بعد 30 دقيقة من طلب التمويل بعد توافق الأحكام والشروط التي حددها البنك. شروط التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي ألا يزيد عمر العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي 60 عاماً مع تسديد أخر قسط شهري له.

ألا يقل راتب العميل لطلب التمويل الشخصي عن 2000 ريال سعودي وذلك للحصول علي تمويل بنك الراجحي.

أن لا يقل خدمة عمل القطاع العام أو القطاع الخاص عن شهر كامل كحد أدني للموافقة علي صرف التمويل الشخصي له من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية. المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي صورة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون بطاقة سارية المفعول للمواطن السعودي. صورة مواطن للوافدين الغير سعوديين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي لمصرف الراجحي. هناك فئات تتطلب منهم تحويل الراتب الشهري وتفاصيل الراتب الشهري بخطاب من جهة العمل. كيفية التقديم لطلب التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي قم بالدخول الي الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي السعودي. قم بالضغط على طلب التمويل الشخصي. تعبئة البيانات المطلوبة بشكل سليم ثم حفظ. قم بإرسال الطلب. سيصل لك الرد فورياً بالرفض أو الموافقة بعد توافق الأحكام والشروط التي قام بتحديدها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

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