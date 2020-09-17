نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية، وذلك عبر الإنترنت من خلال إستخدام المنصة الإلكترونية للتوصل للبيانات خلال دقائق معدودة من المنزل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية السعودية، التي تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية؛ تسهيلًا على المواطنين إتمام كافة الإجراءات والتعرف على بيانات الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بسهولة ويسر، ودون الحاجة للذهاب للهيئات الحكومية المعنية لمعرفة الفواتير أو البيانات أو الحاجة لدفع الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية

إليكم خطوات معرفة كافة التفاصيل عن فاتورة المياه برقم الهوية عبر موقع شركة المياه الوطنية لجميع مواطني المملكة السعودية:

الولوج للموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية.

تسجيل الدخول إذا كنت أحد العملاء المسجلين بالموقع.

كتابة المستعلم لرقم الهوية الوطنية خاصته.

كتابة المستعلم لكلمة المرور الخاصة بحسابه.

النقر على زر “الدخول”.

بعد الإنتهاء من الخطوات السابقة، تُعرض فاتورة المياه الشهرية الخاصة بالمُستعلم، وتُعرض من خلالها كافة التفاصيل الخاصة بموقع المستعلم، ومعدل الإستهلاك، وطريقة الحساب وفقًا لتعرفة المياه التي أصدرتها حكومة المملكة السعودية بدايةً من شهر يوليو، وبإمكان المستعلم التعرف على طرق سداد الفاتورة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للجهات المعنية، وذلك توفيرًا للجهد والوقت وحفاظًا على سلامة المواطن.

طريقة معرفة فاتورة المياه برقم الحساب

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية التعرف على فاتورة المياه الخاصة بكل عميل من خلال رقم الحساب الخاص بالعداد، وإليكم الخطوات بالتفصيل للاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب:

الولوج لموقع شركة المياه الوطنية السعودية.

تسجيل الدخول من خلال إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

إستكمال حقول البيانات في الأماكن المخصصة لها.

إدخال رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

الضغط على “الإستعلام عن الفاتورة برقم الحساب”.

إعادة كتابة رقم الحساب للإستعلام عن الفاتورة الشهرية للمياه.

النقر على زر استعلام.

بعد الإنتهاء من إستكمال البيانات السابقة، وإتمام كافة الخطوات، تُعرض تفاصيل الفاتورة الشهرية للمياه، الخاصة بالشهر الحالي، بالإضافة للفواتير السابقة الغير مسددة إذا كان يوجد، وموعد سداد الفاتورة الحالية، بالإضافة لطرق السداد المتعددة ليختار المستخدم منها ما يتناسب معه، وذلك دون الحاجة للذهاب لمقر الشركة لسداد الفواتير.