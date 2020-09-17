نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية تخلصنا من قشرة الشعر في وقت قياسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من مشكلة القشرة، فهي تسبب الحكة، وتجعل مظهر الشعر غير جذاب، والقشرة عبارة عن تراكم الخلايا الميته في فروة الرأس، وتساعد الوصفات الطبيعية على التخلص من القشرة نهائياً، وتعمل على تنظيف الشعر، وحمايته من القشرة، ومن أسباب ظهور القشرة جفاف فروة الرأس، وقلة الاستحمام يعمل على تراكم خلايا الجلد الميت ويؤدي ذلك إلى ظهور القشرة في فروة الرأس، أو إلتهاب الجلد الدهني، وذلك يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور القشرة، أو نقص بعض العناصر الغذائية بالجسم.

ويساعد تمشيط الشعر جيداً على التقليل من ظهور القشرة، وشرب كميات كبيرة من الماء، تجنب تناول السكريات، وتناول أطعمة ووجبات صحية ومفيدة، وتجنب أشعة الشمس، وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال عدت طرق طبيعية وصحية وآمنة على فروة الرأس، ويمكنك صنعها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات متوفرة في كل منزل.

العسل وزيت الزيتون للقضاء على القشرة

يعتبر العسل وزيت الزيتون من الوصفات السحرية التي تساعد للتخلص من القشرة، وتعمل على الترطيب العميق للشعر من الجذور حتي الأطراف، ويساعد العسل وزيت الزيتون على التخلص من القشرة إذا تم استخدام الوصفة بشكل منتظم، فهي تساعد على الحصول على شعر بدون قشرة، وفي وقت قصير، وتعتبر وصفة العسل وزيت الزيتون فعاله وسريعة للتخلص من القشرة، فهي تعمل على تقليل القشرة بشكل ملحوظ.

وتساعد تلك الوصفة على تحفيز نمو الشعر، وزيادة معدلات نموه، والتقليل من تساقط الشعر، وتحتوي تلك الوصفة على الكثير من الخصائص والفوائد التي تفيد فروة الرأس، وتحتوي على فيتامين (ي) الموجود في زيت الزيتون، والذي يعمل على زيادة نمو الشعر، ولمعانه، والتخلص من القشرة، ويعمل زيت الزيتون على مكافحة التقصف، والتقليل من هيشان الشعر، ويعمل زيت الزيتون والعسل على الحد من ظهور القشرة، والتخلص منها.

مكونات وصفة العسل وزيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة العسل وزيت الزيتون للقضاء على القشرة

احضري وعاء، ثم قومي بمزج ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، وقومي بوضع الخليط في كيس بلاستيك، ثم قومي بوضع الكيس في ماء ساخن لمدة 5 دقائق، ثم قومي برفع الكيس من الماء، وقومي بوضع الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، وأبدئي بتدليك فروة رأسك جيداً، ثم قومي بتغطية رأسك بواسطة قبعة الاستحمام البلاستيكية، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة، وقومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو، ثم كرري تلك الوصفة مرة في الأسبوع.