نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم شكوي أو تظلم ضد شركة أو مؤسسة بمكتب العمل السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم شكوي بمكتب العمل السعودي هي أحد أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي جميع الحقوق الخاصة بجميع العاملين بالمملكة من عمال وموظفين يعملون داخل قطاعات مختلفة سواء جهات حكومية أو خاصة، حيث يتعرض بعض العاملين بالمملكة الي وقوع ظلم أو تقصير من جهة العمل التابع لها كل فرد سواء من حيث عدد ساعات العمل أو الرواتب الشهرية التي يتم الحصول عليها، أو عدم الحصول علي حقوق التأمين الصحي الخاصة بالعامل، وغيرها من المشاكل التي قد يتعرض لها بعض العاملين بالمملكة، وسوف نوضح لكم طريقة تقديم شكوي الي مكتب العمل السعودي.

شكاوى يمكن التقدم بها الي مكتب العمل السعودي

مكتب العمل السعودي يوفر لجميع المواطنين سواء سعوديين أو وافدين الي المملكة العربية السعودية التقدم بطلب تظلم أو شكوي ضد أحد المسئولين أو ضد جهات العمل التي يعمل بها كل فرد نتيجة تقصير جهة العمل في بعض الأمور التالية:

عدم صرف الراتب الشهري والتأخير عن دفعه للعامل لمدة 3 شهور وما يزيد عن هذه الفترة.

التعرض الي معاملة غير إنسانية من صاحب العمل.

عدم تنفيذ أحد بنود العقد مثل السكن أو المواصلات.

ممارسة عمل غير مدرج بالعقد المبرم بين الطرفين.

قيام صاحب العمل بفصل العامل بدون سبب وبشكل تعسفي.

عدم الحصول علي الإجازات السنوية المحددة وفق لوائح وزارة العمل.

عدم السماح للعامل بنقل كفالة عمل الي كفيل أخر بالمملكة العربية السعودية.

طريقة كتابة شكوي أو تظلم الي مكتب العمل السعودي

مساعدات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كثيرة وعديدة حيث يوجد لديها العديد من فروع العمل التابعة لديها بجميع مدن المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يمكن لأي فرد تقديم شكوي أو التظلم ضد أحد الأمور التي تطغي علي حقوق البعض، ويتم تقديم شكوي الي مكتب العمل كالتالي: