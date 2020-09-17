نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يعلن«حساب المواطن» موعد بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 34 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن حساب المواطن عن استعداده لقبول طلبات الاعتراض علي الدفعة 34 من خلال البوابة الإلكترونية، وقد بدأ نظام حساب المواطن صرف الدعم المستحق للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية و الاستحقاق، ويكون ذلك في العاشر من الشهر الجاري، و يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الحكومية التي تسعي لتخفيف الأعباء المادية علي المواطن في المملكة العربية السعودية، وتقدم هذا البرنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف توفير الاحتياجات الملحة للمواطن السعودي، و يسعى نظام حساب المواطن تقديم الدعم المادي للأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة، وأصدر نظام حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين أصابهم الضرر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان حياه مريحه ومتطورة لمواطنيها، ويقوم البرنامج بتسهيل عمليه الاطلاع علي البيانات وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب و عرض تفاصيل الدفعات المالية وذلك عن طريق تطبيق النظام الإلكتروني .

خطوات تقديم الطلب الاعتراض علي حساب المواطن

أعلن نظام حساب المواطن عبر موقعه الخاص علي تيوتر عن بدء استقبال طلبات الاعتراض، يستطيع المواطن سعودي المستفيد من الدعم أن يقدم طلب أعتراض علي المبلغ المستحق بعد صرف دفعه الدعم بخمسة أيام، وتقديم الطلب يكون من خلال عده خطوات يجب اتباعها وهي :

يجب دخول المستفيد إلى الموقع الخاص بحساب المواطن . يقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بحسابة علي برنامج حساب المواطن . يقوم المستفيد بالنقر علي أيقونة الشكاوى . يقوم الموقع الرسمي بالتعامل مع الشكوي في فترة السماح وعند قبولها يتم صرفها بأثر رجعي .

خطوات إضافة تابع جديد علي حساب المواطن المستفيد من الدعم

يقوم المستفيد من الدعم بعدة خطوات يجب اتباعها لإضافة تابع جديد وهي :

يقوم المستفيد من الدعم بالدخول علي الحساب الرسمي الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن .

قم باختيار قائمة تفاصيل الطلب .

يجب علي المستفيد من الدعم بالنقر علي أختيار بيانات التابعين .

يقوم المستفيد بالنقر علي أيقونة إضافة تابع جديد علي حساب المواطن .

يجب علي المستفيد كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم النقر علي زر إضافة ثم حفظ.

والجدير بالذكر اشترط حساب خدمة المستفدين التابع لحساب المواطن عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، و أيضا فيما تعتمد معايير الاستحقاق علي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام .