نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف يعلن إيداع 10ملايين ريال مكافأت للمتدربين في تمهير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في برنامج “هدف” من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع 9.798 مليون ريال مكافأة لعدد من المتدربين يصل عددهم إلى 3661 متدرباً ومتدربة، فهذه المكافأة يتم منحها لمتدربي برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك عن شهر أغسطس الماضي، وحددت آلية البرنامج تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة بعد شمولهم للبرنامج مؤخراً بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

شروط برنامج تمهير:

وقد اشترط البرنامج بعض الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للحصول على المكافأة التي تم الإعلان عنها، ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج. يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني.

وجاء برنامج تمهير وفقاً لأمر ملكي صادر برقم 40262 وتاريخ الصدور الأمر الملكي 18/8/1437 ، علماً بأن مدة التدريب تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وقد أوضح البرنامج أنه يتم التدريب خلال المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، وذلك بهدف اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل، ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الموارد البشرية والعقارية “هدف” قام بتجديد دعوته الموجهة إلى جميع منشآت القطاع الخاص بخصوص عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقاً لآلية البرنامج يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

ونذكر أن البرنامج قام بذكر أن هذه الدفعة هي الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي في مجال البرمجة ل 50 متدرباً ومتدربة بالتعاون مع بعض الجهات المسئولة اتحاد الأمن السييراني.