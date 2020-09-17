نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل يصل قيمة إلى200 ألف ريال من شركة اليسر في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل وبفترات سداد مرنة وميسرة تصل إلى ثلاثة سنوات من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية ويتم سداد أول قسط بعد شهرين من التمويل الشخصي ويصل قيمة التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر إلى 200 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويتميز التمويل الشخصي لدي شركة اليسر انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي المعروف باسم ساما بالمملكة وسوف نتعرف في هذا المقال على أهم مزايا التمويل الشخصي لدي شركة اليسر ونتعرف أيضاً على أهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل وطريقة التقديم للحصول على التمويل لدي شركة اليسر
مزايا الحصول على التمويل الشخصي لدي شركة اليسر بالمملكة
- يتميز التمويل الشخصي لدي شركة اليسر انه تمويل بدون كفيل فلا يحتاج إلى ضامن أو كفيل
- يتميز التمويل الشخصي لدي شركة اليسر بأقساط ميسرة تصل إلى 3 سنوات
- تصل قيمة التمويل الشخصي لدي شركة اليسر إلى 200 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين
- يتميز بأنه تمويل شخصي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل لدى شركة اليسر
- يتميز التمويل شخصي بهامش ربح منافس لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية
- يتميز التمويل لدي شركة اليسر انه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية
شروط الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر
فقد وضعت شركة اليسر مجموعة من الشروط والأحكام التى لابد من توافرها فى المتقدم لكى يتم الحصول على التمويل الشخصي لدي شركة اليسر وهى ما يلي
- لابد أن يكون المتقدم للتمويل الشخصي من شركة اليسر مواطن سعودي الجنسية
- لابد أن يكون المرتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 6000 ريال سعودي
- لابد أن يكون عمر المتقدم للتمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر يبدأ من 21 سنة إلى 60 سنة وللمتقاعدين
- لابد أن يكون أقصي عمر عند التقديم هو سبعين عام
- لابد أن يكون مدة العمل على الأقل 6 أشهر
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل لدي شركة اليسر
- يتم تقديم تعريف الراتب الشهري ومعترف بيه من الغرفة التجارية بالقطاع الخاص
- يتم تقديم أثبات الهوية الوطنية والعنوان الوطني
- يتم إحضار كشف حساب بنكي للقطاع الخاص
- يتم إحضار نموذج استقطاع المتقاعدين
طريقة الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر
- يتم الدخول على الموقع الرسمى لشركة اليسر
- ثم يتم الضغط على تقديم طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر
- ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة
- ثم حفظ وأرسال الطلب
- ثم سوف يصل لك الرد بالموافقة أو الرفض على حسب توافق الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة اليسر للتمويل
خدمة عملاء شركة اليسر
وقد وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية تفعل خدمة الواتس آب على رقمها الموحد 920000711 لتلقى جميع استفساراتكم وأى تعليقات خاصة بالتمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية فشركةاليسر توفر العديد من الخدمات التمويلية المميزة للافراد السعوديين والمقيمين داخل أراضى المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة اليسر
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