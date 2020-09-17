نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل يصل قيمة إلى200 ألف ريال من شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل وبفترات سداد مرنة وميسرة تصل إلى ثلاثة سنوات من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية ويتم سداد أول قسط بعد شهرين من التمويل الشخصي ويصل قيمة التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر إلى 200 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويتميز التمويل الشخصي لدي شركة اليسر انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي المعروف باسم ساما بالمملكة وسوف نتعرف في هذا المقال على أهم مزايا التمويل الشخصي لدي شركة اليسر ونتعرف أيضاً على أهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل وطريقة التقديم للحصول على التمويل لدي شركة اليسر

مزايا الحصول على التمويل الشخصي لدي شركة اليسر بالمملكة

يتميز التمويل الشخصي لدي شركة اليسر انه تمويل بدون كفيل فلا يحتاج إلى ضامن أو كفيل

يتميز التمويل الشخصي لدي شركة اليسر بأقساط ميسرة تصل إلى 3 سنوات

تصل قيمة التمويل الشخصي لدي شركة اليسر إلى 200 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين

يتميز بأنه تمويل شخصي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل لدى شركة اليسر

يتميز التمويل شخصي بهامش ربح منافس لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل لدي شركة اليسر انه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية

شروط الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر

فقد وضعت شركة اليسر مجموعة من الشروط والأحكام التى لابد من توافرها فى المتقدم لكى يتم الحصول على التمويل الشخصي لدي شركة اليسر وهى ما يلي

لابد أن يكون المتقدم للتمويل الشخصي من شركة اليسر مواطن سعودي الجنسية

لابد أن يكون المرتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 6000 ريال سعودي

لابد أن يكون عمر المتقدم للتمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر يبدأ من 21 سنة إلى 60 سنة وللمتقاعدين

لابد أن يكون أقصي عمر عند التقديم هو سبعين عام

لابد أن يكون مدة العمل على الأقل 6 أشهر

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل لدي شركة اليسر

يتم تقديم تعريف الراتب الشهري ومعترف بيه من الغرفة التجارية بالقطاع الخاص

يتم تقديم أثبات الهوية الوطنية والعنوان الوطني

يتم إحضار كشف حساب بنكي للقطاع الخاص

يتم إحضار نموذج استقطاع المتقاعدين

طريقة الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر

يتم الدخول على الموقع الرسمى لشركة اليسر

ثم يتم الضغط على تقديم طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر

ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة

ثم حفظ وأرسال الطلب

ثم سوف يصل لك الرد بالموافقة أو الرفض على حسب توافق الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة اليسر للتمويل

خدمة عملاء شركة اليسر

وقد وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية تفعل خدمة الواتس آب على رقمها الموحد 920000711 لتلقى جميع استفساراتكم وأى تعليقات خاصة بالتمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية فشركةاليسر توفر العديد من الخدمات التمويلية المميزة للافراد السعوديين والمقيمين داخل أراضى المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة اليسر