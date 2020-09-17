نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع راتب الضمان الاجتماعي ورابط تحديث البيانات بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث باستمرار حول تحديث بيانات الضمان الاجتماعي خاصة بعد إعلان الضمان الفترة الأخيرة عن ضرورة تحديث البيانات لكافة المستفيدين، وأعلن الضمان الاجتماعي عن إيداع الدعم خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 17 من شهر سبتمبر، حيث تم تقديم موعد إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي بسبب موافقة موعد الصرف يوم (1) من الشهر الهجري عطلة الأسبوع (الجمعة)، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديث بياناتهم لدى الوزارة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة تحديث البيانات لدى الأشخاص المستفيدين، وبمجرد إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية يتم إعلان الشخص المستحق من خلال رسالة إلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفعت في وقت سابق مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ (120) ريالاً إلى مبلغ (1000) ريال سعودي، وقد أوضحنا من خلال موقعنا ثقفني أن الضمان الاجتماعي قد اكتمل من إيداع الدعم الذي تم فرضه مؤخراً على المدارس.

ومن خلال هذا المقال نوضح أنه بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد، وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.

خطوات ورابط تحديث الضمان الاجتماعي:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية اختر الملف الشخصي وتسجيل الدخول اختر تحديث البيانات راجع البيانات وفق المستجدات والتأكد من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الضغط على أيقونة إرسال الطلب

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد في الفترة الأخيرة العديد من الجهود التي تتم في صالح المواطن السعودي، ومن هذه الجهود جهود الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تسعى إلى تحقيق أعلى جودة في الخدمات المقدمة من الضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لتطوير آلية المستفيدين ليتمكن المستفيدين من الحصول على أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر احتياجاً لهذا الدعم، ويتم التعامل بكل سهولة ويسر من خلال الدخول على موقع الوزارة.