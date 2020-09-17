نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يرد على استفسار يتعلق بنتيجة الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يرد على استفسار يتعلق بنتيجة الأهلية، قد أوضح حساب المواطن أن عند عدم وجود تأهيل وفي نفس الوقت صدرت نتيجة الأهلية وهو غير مؤهل يمكنه أن يقوم بتقديم اعتراض بسبب عدم تأهيل الأهلية بجانب إرفاق جميع المستندات والأوراق المحددة، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن عبر الإنترنت وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من التاريخ الذي صدر فيه نتيجة الأهلية بجانب إرفاق جميع وثائق استقلالية المسكن ويجب أن تكون باسم الشخص الذي قام بتقديم الطلب.

تفاصيل الدفعة 34

قد أعلن قبل ذلك حساب المواطن أنه قام بأداء أكثر من واحد مليون ريال سعودي دعم مخصص الدفعة 34 الخاصة بشهر سبتمبر لجميع المستفيدين الذين قد اكتمل طلباتهم في هذا البرنامج، وبالتالي وصل عدد الأشخاص المستفيدين من الدفعة الرابعة والثلاثين أكثر من 10 مليون ونصف مليون مستفيد وتابع وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات التي تم دفعها أكثر من 18 مليون ريال سعودي، ويكون دفعة برنامج حساب المواطن لجميع المستفيدين منه من بداية إطلاقه أكثر من 80 مليون ريال سعودي.

شروط الأهلية للبرنامج

يجب توافر جميع الشروط الأهلية الخاصة ببرنامج حساب المواطن والتي يكون من أهمها أن يكون هذا الشخص المتقدم سعودي الجنسية ويتم استثناء ابن وابنه المواطنة وكذلك الزوج أو الزوجة الغير سعودية، وينبغي أن يكون هذا المستفيد أو مقدم الطلب متواجد بالمملكة السعودية بشكل دائم ولا يتواجد خارج البلاد أكثر من 90 يوما وذلك يكون في الاثني عشر شهرا الماضية.