نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل فى ساند..للإستفادة من المبالغ المالية شهرياً رابط وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في ساند، أكثر ما يبحث عنه المواطنين السعوديين في تلك الأيام من أجل الاستفادة من الدعم المقدم من التأمينات الإجتماعية من خلال نظام ساند إلى المنشآت الخاصة لدفع رواتب العاملين، وخاصة فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد وتبعات الإجراءات الاحترازية التي أثرت على قطاع كبير فى أرجاء المملكة العربية السعودية، لذا حددت عدة شروط يجب إتباعها من أجل التسجيل فى نظام ساند والاستفادة من الدعم المقدم، كما نوضح لكم من خلال هذا المقال خطوات الحصول على الدعم.

شروط التسجيل فى نظام ساند

أكدت مؤسسة التأمينات الإجتماعية العديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها من أجل الحصول على الدعم وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم للإستفادة من الدعم سعودي الجنسية.

أن لا يتجاوز سن المتقدم عن 60 عام.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم يعمل فى أحد مؤسسات القطاع الخاص.

خطوات الاستفادة من دعم ساند

خطوات الحصول على الدعم المقدم من مؤسسة التأمينات الإجتماعية ضد التعطل عن العمل تتم من خلال الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الإجتماعية، ثم الدخول بالرقم السرى والاسم، ثم القيام بعدها على تقديم طلب الإستحقاق، ثم كتابة رقم الآبيان، وتقديم الطلب.

مدة دعم ساند

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن مدة دعم ساند 3 أشهر اعتباراً من شهر أغسطس 2020م وذلك بعد التساؤلات التى تم تداولها من قبل المستفيدين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما أوضحت أن المعاشات الخاصة بالمستفيدين تصرف فى بداية كل شهر ميلادي اي تصرف مقدماً، بحيث يكون صرف راتب شهر سبتمبر فى بداية سبتمبر.

رابط التسجيل فى نظام ساند

أوضحت مؤسسة التأمينات الإجتماعية عن التسجيل في نظام ساند عبر الموقع الإلكتروني gosi.gov.sa وذلك من خلال رقم الهوية وأن يكون طالب الحصول على الدعم مستوفي كافة الشروط اللازمة.

دعم السعوديين المتضررين

كما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي المنشآت المتضررة من جائحة فيروس كورونا سرعة التوجه إلي الموقع الإلكتروني gosi.gov.sa والتقديم للإستفادة من الدعم المقدم من قبل التأمينات الإجتماعية السعودية والذي أقرت أن المتقدمين للإستفادة من الدعم قبل موعد 22 يونيو 2020م يتم صرف الدعم لهم في أول شهر يوليو القادم 2020، كما أكدت علي الخطوات التقديم للإستفادة من الدعم.

المستفيدين من دعم ساند

أوضحت المؤسسة العامة التأمينات الإجتماعية أن إجمالي المستفيدين من دعم ساند منذ ظهور جائحة كورونا خلال تجاوز 480 ألف مشترك و 90 ألف منشأة كما أكدت التأمينات الإجتماعية أيضاً أن إجمالي المصروفات الخاصة بالدعم التي تم ضخها تجاوز 3.5 مليار ريال سعودي، تقوم مبادرة دعم ساند في تخفيف الأعباء على المواطنين وخاصة المتضررين من أحدث الوباء الجديد.

دعم القطاع الخاص

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص من أجل تخفيف الأثار الناجمة عن وباء فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الحكومة بإعفاء أصحاب المنشآت من دفع المقابل المادي والعديد من المبادرات، كما ذكرت المؤسسة أن الدعم يشمل 70% من المنشآت الأكثر تضررا، و 50% إلي المنشآت الأقل تضررا.

عقوبات المخالفين لدفع الدعم

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم عبر الصفحة الرسمية لها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن العقوبات المقررة للمخالفين لقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في دعم المتضررين من أحداث جائحة كورونا المستجد وتراوحت العقوبات المقررة ما بين 10 آلاف ريال سعودى إلي 50 ألف ريال، وذلك حسب حجم المخالفة.

تمديد دعم ساند

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتمديد دعم ساند لمدة ثلاث أشهر جديدة بداية من شهر أغسطس 2020 وفقاً للضوابط التي تم الإعلان عنها، من أجل مراعاة مصالح المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم بيان هام عبر موقعها علي صفحة التواصل الإجتماعي تويتر أوضحت فيه علي المنشآت المستفيدة من دعم ساند الذي جاء تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تخفيف الأعباء المالية علي المتضررين من جائحة فيروس كورونا، وكان نص البيان علي المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة المدعومين إلي 50%.