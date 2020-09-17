نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل أونلاين من 15 ألف حتي 100 ألف ريال للمواطن والمقيم والمتقاعد بدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تسهيل للتمويل الشخصي السريع داخل المملكة العربية السعودية، هي أحد أهم المصادر التمويلية الموثوق بها داخل المملكة والتي بدورها تقوم بتمويل الكثير من المواطنين والمواطنات السعوديين والسعوديات، بالإضافة إلى تمويل المقيمين بالجنسيات المختلفة المتواجدين علي أراضي المملكة العربية السعودية، ويتميز التمويل الشخصي من شركة تسهيل بتمويل جميع الأفراد والمتقاعدين أيضاً بمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، كما يقدم برنامج تسهيل التمويل الشخصي بتوافق الشريعة الإسلامية عند صرفها، ويستطيع الجميع الحصول علي أي مبلغ بدون تحويل الراتب من جهة العمل الخاصة بالعميل، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم علي تمويل شخصي من برنامج تسهيل للمواطن والمقيم والمتقاعد داخل المملكة.

صفات التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل المالي

يمكن الحصول علي مبالغ تمويل تبدأ من 15000 ألف ريال وحتي 100 ألف ريال وهي المبالغ المتاحة من قبل شركة تسهيل لأي شخص يرغب في الحصول علي قرض شخصي سريع للمواطن والوفد.

يتم تقسيط مبالغ التمويل علي فترات سهلة تبدأ من 36 شهر وحتي 60 شهر من بداية الحصول علي التمويل، حيث يختار كل عميل المدة المناسبة له من أجل سداد الأقساط الشهرية الخاصة بالتمويل الذي تم الحصول عليه.

التمويل متاح للمواطن السعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري سواء أفراد عاملين في جهات حكومية أو جهات خاصة داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية.

هناك إمكانية لتحويل مبلغ التمويل أون لاين دون الذهاب إلى مقر تسهيل للتمويل.

التمويل الشخصي يتم بدون موافقة الكفيل التابع له كل فرد وخلال وقت قياسي للقطاع الحكومي والخاص.

شروط التمويل الشخصي لجميع الأفراد من شركة تسهيل للتمويل المالي داخل المملكة

يجب أن يكون عمر العميل ما بين 21 عام وحتي 60 عام فقط حتي يتم صرف المبالغ المحددة من شركة تسهيل.

يجب ألا يزيد سن العميل المتقاعد عن 70 عام.

ألا يقل راتب العميل عن 5000 ريال سعودي.

وأن يقضي العميل السعودي فترة 3 شهور بأي عمل، وفترة سنة كاملة للعميل غير السعودي بأي جنسية أخري.

مستندات يجب علي العميل تقديمها للحصول علي التمويل المالي من شركة تسهيل

يجب علي العميل أن يقوم بتوفير بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة وتكون سارية، كما يجب أن علي العميل أن يقوم بإحضار كشف بياني عن جهة العمل وتاريخ الالتحاق بالعمل، بالإضافة إلى انه يجب إحضار كشف حساب بالراتب عن أخر ثلاث شهور من جهة العمل.

طريقة التقديم علي تمويل تسهيل للمواطن والمقيم والمتقاعد داخل المملكة العربية السعودية

طلب التمويل من شركة تسهيل يتم من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لتسهيل: تمويل.

ويقوم العميل بطلب تمويل من خلال ملي نموذج البيانات المطلوب وتعبئة جميع البيانات بطريقة صحيحة، وتحديد مبلغ التمويل، ثم انتظار الرد من شركة التسهيل للتمويل والتي تفيد بالموافقة علي مبلغ التمويل علي الحساب الشخصي للعميل.