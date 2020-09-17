الحلبي يصدر ” نثرات قلم وأعلام وضاءة

صدر مؤخرا للكاتب الصحفي الأستاذ / أحمد صالح حلبي ، كتاب ” نثرات قلم ( 1 ) ” ، ويتناول الكتاب الذي جاء في نحو 160 صفحة من القطع المتوسط ، مجموعة من المقالات التي نشرها الزميل الحلبي بعدة صحف محلية ، وبين الزميل الحلبي في مقدمته أن فكرة الإصدار جاءت ، بعد سنوات قضاها داخل أروقة الصحافة الورقية هاويا ثم محترفا ، وحينما غادر مبناها لم يغادر حبرها وورقها ، فظل ملازما لها ككاتب عاشق للقلم والورق ، مشيرا إلى أن الاصدار يمثل رسالة موجهة للشباب مضمونها أن المال يزول والفكر يبقى ، مذكرا بقصة روبرت كايوساكي الأمريكي من أصل ياباني الرجل العصامي الذي بدأ حياته من الصفر وأصبح مليونيرا لكنه سرعان ما افلس ماديا وبقي مليونيرا فكريا ليترك شركاته ويتحول الى محاضر لتنمية الموارد البشرية ومؤلف بزغ نجمه فألف نحو 16 كتابا يصل مجموع مبيعاتها أكثر من 26 مليون نسخة عالميا .

كما صدر للزميل الحلبي كتاب ” أعلام وضاءة ( 1 ) ” ، ويتناول الكتاب الذي جاء في نحو ثمانون صفحة من القطع المتوسط ، سير وتراجم عدد من العلماء والأدباء والمفكرين ، وبين المؤلف أن الكتاب يتناول حياة شخصيات تركت أثرا واضحا في المجتمع ، مشيرا إلى أن فكرة إصداره للكتاب جاءت بعد قراته للجزء الأول من كتاب مختارات البارودي وهو إصدار من مشروع المكتبة الجامعة ، اختيار وتنفيذ: إبراهيم أمين فودة ـ يرحمه الله ـ الذي كان يلتقي به بين الفينة والأخرى .

أما فكرة المسمى فجاءت من عنوان لزاويته التي كان ينشرها في جريدة النـدوة ، خلال شهر رمضان المبارك ، مدونا بها سير وتراجم بعض أدباءنا ومفكرينا من الرعيل الأول ، بهدف اظهار معاناتهم ، وحث الشباب والناشئة على الاقتداء بهم والاستفادة من تجاربهم .

