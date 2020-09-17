“تقويم التعليم” تفتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفية وتحدد مواعيد إجرائه

بلادي – الرياض :أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.

وأوضحت أن الاختبار سيعقد على فترتين؛ الأولى من تاريخ 21- 23/ 11/ 2020هـ، والثانية من تاريخ 27- 29/ 3/ /2021م، وسيفتح التسجيل للفترة الثانية بتاريخ 18/ 1/ /2021م، في 31 مدينة موزعة على مناطق المملكة.

يذكر أن الاختبار يتكون من 4 قدرات رئيسة، هي: اللفظية، والكمية، والاستدلالية، والمكانية، ولا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية. وهو متطلب أساسي للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها.