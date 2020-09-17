‏”الداخلية”: فتح باب القبول بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب ‏العسكرية

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية ‏للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الوزارة لشؤون الأفواج على رتب (رقيب ‏‏- وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) “رجال”، للتعيين ‏عليها بمناطق، الرياض ، وعسير ، وجازان ، ونجران.‏

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – ‏توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم (السبت) ‏الموافق 2/ 2/ 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم ‏‏(الخميس) الموافق 7 / 2 / 1442 هـ.‏