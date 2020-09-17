نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع المؤسسة العامة للتقاعد pension.gov.sa وطريقة تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية بتوجيه جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة بضرورة سرعة القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم إلكترونياً عبر بوابة المؤسسة العامة للتقاعد على شبكة الإنترنت، وذلك من أجل القيام بتحديث البيانات لكافة المستفيدين، من أجل تحقيق الاستفادة للمؤسسة والمستفيدين.

المؤسسة العامة للتقاعد تحديث البيانات

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد دعت كافة المستفيدين وأوضحت الوزارة أن نظام تحديث البيانات يتم بشكل إلكتروني وبخطوات سهلة من خلال الدخول إلى بوابة المؤسسة على شبكة الانترنت، حيث يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع البوابة ومن ثم القيام الدخول على أيقونة تحديث البيانات، حيث يتم إتاحة تحديث بيانات العميل مثل: رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، ومكان الإقامة، والمدينة، وصندوق البريد، ويتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المستفيد بعد قيامه بالتحديث عبر الجوال تفيد بأنه قد تم نجاح التحديث وتم حفظ البيانات بنجاح

المؤسسة العامة للتقاعد

ومن المعلوم أن المؤسسة العامة للتقاعد ترتطب إدارياً بوزير المالية، ويقع مقرها الرئيسي بالعاصمة الرياض، كما أنها تمتلك 60 فرع ومكتب يمثلون المؤسسة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالتقاعد المدني والعسكري، والقائم على تبادل المنافع الحماية التأمينية لكافة المستفيدين.

وتتيح المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الالكتروني على الإنترنت لكافة المستفيدين من الدخول من خلال الحساب الخاص بالمستخدم على منصة أبشر الالكترونية، كما أنه يمكن لمستخدمي بوابة المؤسسة العامة للتقاعد الإطلاع على كافة الخدمات والمعاملات التي تتم من خلال هذه البوابة.

ويقوم المستفيد من خدمات البوابة بتحديث البيانات الخاصة به مثل رقم الجوال، والبريد الالكتروني، ومكان الإقامة، والبريد الالكتروني الخاص بالمستفيد، مع التأكد من صحة البيانات التي كانت موجودة في السابق.

طريقة تحديث البيانات المؤسسة العامة للتقاعد

ومن أجل القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد فكل ماعليكم هو إتباع الخطوات التالية: