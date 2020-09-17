نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُعدل: مكافأة نهاية الخدمة 1442.. كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وحاسبة نهاية الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل جديد فيما يخص قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442 ، كما تم تحديد آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة 2020 للموظفين، وجاء ذلك بعد اجتماع ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بواسطة تقنية الاتصال المرئي، كما أن التعديل طرأ على الفقرة الأولى من البند رقم واحد من قرار المجلس، وسنتعرف عبر هذا التقرير على التعديل الذي اصدره مجلس الوزراء حديثا، كما أننا سنضع رابط حاسب مكافأة نهاية الخدمة 1442 “حاسبة” ومثال عن طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بعد التعديل.

خطوات احتساب المكافأة المتعلقة بنهاية الخدمة

عند انتهاء عقد العمل ما بين الجهة المشغلة والعامل وبعد انتهاء العقد يتم صرف المكافأة، وتعتبر كنهاية الخدمة لدى الشركة أو الجهة المشغلة، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تسهيل احتساب المكافأة على الطرفين، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية على الانترنت، كما تسهل عليكم موضوع توقيت الاستحقاق الخاص بالمكافأة، وطريقة احتسابها بما يتناسب مع سلم وقواعد نظام العمل، الآن إليكم بضع خطوات من خلالها يتم احتساب المكافأة:

أولا تسجيل الدخول في موقع حساب مكافأة انتهاء الخدمة

بعدها نقوم بتحديد نوعية العقد ما إذا كان محدد المدة أو لا

ثم نقوم باختيار أحد الأسباب الموجودة لانتهاء العقد أو العلاقة بين الطرفين

وضع القيمة الكاملة للراتب

فترة الخدمة بالأعوام

ضع عدد الأشهر أثناء خدمتك

وضع عدد الأيام أثناء الخدمة ويعد هذين الخيارين اختيارين ولست مجبرا على وضع عدد الأيام والشهور

الآن اضغط على مربع اليساوي.

رابط الحاسبة الخاصة بانتهاء فترة الخدمة الحكومية

يمكن الدخول إلى حاسوب انتهاء الخدمة عبر الموقع “حساب نهاية الخدمة“، والذي وفرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعد هذه الحاسبة مهمة للغاية للموظفين الذين قدموا استقالاتهم، أو لمن شارفت عقودهم على الانتهاء، وكان لديهم رغبة في معرفة مقدار انتهاء مكافأة نهاية خدمتهم.

ما هي الحالات التي لا تستطيع التحصل على مكافآت انتهاء الخدمة

العديد من الحالات لا تستطيع أن تحصل على مكافأة نهاية الخدمة بحسب قانون العمل السعودي، وسنذكر لكم هذه الحالات الآن:

أول حالة وهي في حال لم يلتزم أحد العمال في أداء عمله كما هو متفق عليه أو كما هو مذكور في عقد العمل

في حال وجود اي عملية اعتداء من قبل العامل على أحد أصحاب جهة العمل أو المسؤول داخل هذه الجهة

إن كان العامل صاحب سلوك سيء يقوم بحياكة أعمال مخالفة للشرف والأمانة

في حال وجود أي عملية تزوير من قبل العامل بهذه الحالة لا يستطيع التحصل على مكافأة نهاية الخدمة

في حال وجود اي نية أو تقصير تسبب بخسارة مادية لجهة العمل، على أن يقوم صاحب العمل بتقديم بلاغ للجهات المعنية

إن كان هناك أي تقصير من ناحية الغياب الكثير وقد تم تحديده لـ 20 يوم متفرقة أو عشرة أيام متتالية على مدار السنة دون إبلاغ الجهة المشغلة لسبب التغيب، كما يشترط أن يكون هناك إنذار للعامل مكتوب بعد مرور عشرة أيام على غيابه في الحالتين المذكورتين في الأعلى

لا يستطيع العامل الحصول على مكافأة في حال تقديم الاستقالة قبل أن يمر أكثر من سنتين على وجوده في العمل

في حال قام العامل بنقل أو إفشاء سر للجهة المشغلة إلى جهة ثانية

إن قام العامل بجني مكاسب مادية بطرق ملتوية واستغلال منصبه لمصالحه الشخصية.

تعرف على التعديل الجديد فيما يخص مكافأة انتهاء الخدمة

وجاء التعديل في البند الأول من الفقرة الأولى حيث أصبح صرف المكافأة المتعلق قبل نهاية الخدمة للمعلمين لمن أتم عشرين عاماً في وظيفته في وظائف التعليم العالي ومنها ” أستاذ مساعد ومحاضر وأستاذ وأستاذ مشارك”، وذلك عن كل عام يعادل معاش الرتبة مع الدرجة واللتين كان يشغلها المعلم وقت انتهاء خدمته في المؤسسات التعليمية، كما أنه تم استثناء العديد من الحالات من إكمال الفترة هذا بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية المنضوين في الجامعات، ويمكنكم التعرف عليهم كالاتي:

وصوله لسن التقاعد حالة الوفاة إصدار أمر ملكي العجز الصحي على أن يكون الاستحقاق المتعلق بالمكافأة متزامنا مع تحقق الحالة، وسيتم صرف المكافأة من قبل الجهة التي كان يخدم أحد أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية فيها إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء لتعيين المعلم في إحدى الوظائف الأخرى إلغاء الوظيفة.

إليكم أحد الأمثلة لطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة 1442

حسب قانون العمل في المملكة العربية السعودية يمكن احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الشكل التالي: