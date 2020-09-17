نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف شؤون الافواج الامنية تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الوظائف العسكرية في شؤون الافواج الامنية في عدة تخصصات مختلفة، حيث اعلنت بوابة ابشر للتوظيف عن قبول دفعة جديدة في الافواج الامنية رجال لرتب مختلفة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي)، وذلك للتعين في عدة مناطق مختلفة، منها الرياض وعسير وجازان ونجران، حيث يتم قبول الطلبات للمتقدمين خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ ويستمر تقديم الافواج الامنيه حتى يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، ونتابع معكم عن شروط وظائف الافواج الامنية بالتفصيل.

شروط تقديم الافواج الامنية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وسعودي المنشأ والأصل باستثناء من نشأ مع الوالدين اثناء الخدمة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك، ولا يكون قد سبق عليه الحكم بقضايا مخلة بالأمانة والشرف.

لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في احد الوظائف التي تخضع للمعاملة العسكرية، والا يكون قد انهى الخدمة في احد الكليات والمعاهد العسكرية لأحد الأسباب او موظف في الوظائف الحكومية.

لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

اجتياز المتقدم اختبارات القبول كاملة.

تناسب الوزن مع الطول وفق ما تحدده اللجنة الطبية.

أن يتوافق المؤهل العلمي مع الوظائف المحددة، مع ضرورة مصادقة المؤهل من الجهات المختصة.

رابط تقديم الافواج الأمنية

يمكنكم الآن الاطلاع على كافة التخصصات المطلوبة، وبالتالي يمكنكم الدخول على رابط تسجيل الافواج الامنية عبر ابشر للتوظيف مع ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بعد التعرف على التخصصات المطلوبة.