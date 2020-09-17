نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي بنك الإنماء وحاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي بنك الإنماء يعد بنك الإنماء من أكثر البنوك التي تجذب أكبر عدد من العملاء من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك لأن البنك يعتبر أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب ، لذا فإن العديد من العملاء يسعون إلي معرفة تمويل بنك الإنماء كم راتب يتحصل عليه العميل للحصول على تمويل من بنك الإنماء، كما أن البنك يقدم خدمة التمويل العقاري بنك الإنماء وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة شروط التمويل الشخصي من بنك الإنماء وطريقة التقديم على التمويل.

التمويل الشخصي بنك الإنماء

يعمل بنك الإنماء برأس مال يصل إلي عشرون مليار ريال سعودي لذا فإنه يقدم العديد من التسهيلات للعملاء وذلك من خلال الموافقات الفورية على القروض وسهولة الحصول عليها، ويمكن للعميل من خلال حاسبة تمويل بنك الإنماء معرفة قيمة التمويل التي يستطيع الحصول عليها أيضًا يمكن للعميل ببنك الإنماء التقديم على طلب إعادة تمويل بنك الإنماء والذي يعد من أفضل الخدمات التي يقدمها البنك.

شروط التمويل الشخصي من بنك الإنماء

يجب أن تكون جهة العمل معتمدة من قبل بنك الإنماء.

فتح حساب داخل بنك الإنماء.

يتم إحضار ما يفيد التعريف بالراتب من جهة العمل مختوم وكذلك توضيح مدة الخدمة به.

ألا تزيد قيمة السداد شهريًا عن ثلاثة وثلاثون بالمائة من الراتب الشهري.

ألا يكون للعميل أي قروض ولا أقسام

طريقة التقديم للحصول على تمويل شخصي من بنك الإنماء

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الإنماء.

اختيار كلمة التمويل من خدمات الأفراد.

يتم الضغط على كلمة تمويل شخصي والنزل لأسفل الصفحة والضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن.

تظهر بعد ذلك صفحة أخري بها بعض الخانات الهامة كالاسم ورقم الهوية والعمر والراتب من العمل، وكذلك جهة العمل ورقم الجوال ومن ثم يتم الضغط على كلمة إرسال وبعد المراجعة يتم الاتصال بالعميل وفق المواعيد التي وضعها أثناء تقديم طلب التمويل.

حاسبة تمويل بنك الإنماء

يقدم بنك الإنماء خدمة حاسبة التمويل من ضمن خدمات متعددة وذكية ويتم تنزيل الحاسبة على الجوال الخاص بالعميل ومن ثم يمكنه الاستمتاع بالمميزات المختلفة بها ومنها:

تقدم للعميل خدمة الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.

يقوم العميل بالاختيار بين الأسهم التي يمكن شرائها.

يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى اثنان مليون ريال سعودي.

يتم منح العميل فترة لسداد التمويل قد تصل إلى ستون شهرًا.

خدمات بنك الإنماء الأخرى للأفراد

يقدم بنك الإنماء العديد من الخدمات التي قد يحتاجها العملاء في القسم المخصص للأفراد التي قد يحتاجونها لتلبية حاجاتهم الهامة ولا يستطيعون تغطية هذه الاحتياجات بدون اللجوء إلى البنك ومن أمثلة هذه الخدمات:

تمويل السيارات.

وخدمة تقسيط التعليم.

التمويل الإضافي والذي يستخدم بنسب معينة وفقًا لما قام بتسديده صاحب التمويل.

أيضًا يقدم البنك العديد من الخدمات الأخرى للأفراد و الشركات والتي يمكن التعرف عليها من خلال رقم بنك الإنماء وهو 8001208000 وتكون هذه الخدامة مجانية في حالة الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية.