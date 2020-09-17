‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1203 حالة تعافي و 30 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4399 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 328144 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1203 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 307207 حالة.