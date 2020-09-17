نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر أخبار الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر أخبار الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، والتي دائما ما تهم جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وأيضا جميع العاملين الأجانب بالمملكة، حيث دائما ما تصدر قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تجاه العمالة الوافدة، تحظى قرارات الملك سلمان اليوم باهتمام شديد لما تحتويه هذه القرارات بما يهم المواطنين والمقيمين، ولهذا دائما ما نعرض لكم كل أخبار الملك سلمان بن عيد العزيز وكل ما يقوم بإصداره من أوامر ملكيه جديده أو قرارات هامه، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل ما يهم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين واخر الأخبار الخاصة به.

اخر أخبار الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم

كان مجلس الوزراء السعودي قد عقد جلسته يوم الثلاثاء الماضي أول امس تحت رئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، حيث أن الملك سلمان قد اطلع مجلس الوزراء على مضمون رسالة قد تلقاها من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفه، وأيضا اطلع المجلس على المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الصيني شي جين بينج والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وأيضا دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وما جرى من هذا الاتصال، وأيضا استعرض أعمال وجهود دول مجموعة العشرين كل هذا تم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي قد ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، واكد على حرص المملكة العربية السعودية بالإضافة مع دول مجموعة العشرين لخدمة المواطنين ودعمهم للاقتصاد العالمي .

اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

في نفس السياق واخر أخبار الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم قد أشاد مجلس الوزراء السعودي بكل ما جاء به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بداية فعاليات قمة مجموعة العشرين، والتأكيد على مكافحة الجائحة وما جاء من تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية بسبب الفيرس المنتشر في العالم اجمع، على أن تستمر الجهود من اجل الوصول على علاج له لجميع المواطنين، وجاء أيضا إلى مساعدة الدول الأكثر احتياجا بسبب هذا الوباء المنتشر وحماية أرواحهم، وقد اكد الملك سلمان أيضا على التركيز على حماية هؤلاء الأفراد من قبل قادة دول مجموعة العشرين على وظائفهم ومعيشتهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم.