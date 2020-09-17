نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك العربي الوطني ANB عوائد وأنواع الحسابات الاستثمارية ومميزات حسابات الادخار في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك العربي الوطني ANB هو مصرف سعودي له شعبة كبيرة بين المواطنين؛ لما له من دور فعال في دعم أعمال التنمية المختلفة بالمملكة، إضافة إلى المميزات المتطورة والخدمات المصرفية التي يوفرها البنك للمواطن والمقيم، وكنا قد تطرقنا في مقالة سابقة إلى أنواع وشروط التمويل والإقراض الشخصي للسعوديين والمقيمين، والذي يقدمه البنك العربي الوطني مع هامش ربح تنافسي، وسهولة في الإجراءات المصرفية ويسر في عمليات السداد، وفي موضوعنا اليوم سوف نكمل حديثنا المُفصل حول أنواع وعوائد الحسابات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء، وكذلك مميزات حسابات الادخار.

أنواع ومميزات الحسابات المتاحة في البنك العربي الوطني

أولا : حساب الغد المبارك

هو ضمن الحسابات الادخارية التي يوفرها البنك تحت مسمى حساب الغد المبارك، وهو مصمم خصيصا لتنمية مدخرات العميل بشكل متوافـق مـع أحـكام ومبادئ الشريعــة الإسلاميـة، وتحقيق أهدافـه الادخاريـة وأرباح منتظمة من خلال فتح حساب ادخاري لدى البنك العربي الوطني

مميزات حساب الغد الادخاري

لا يشترط البنك حد أدنى للرصيد لفتح الحساب.

يتم احتساب الأرباح بناء على متوسط الرصيد الشهري في الحساب ، ويتم إضافته للحساب بشكل دوري كل ستة اشهر.

يستطيع العميل الدخول فورا على حسابه باستخدام بطاقة صراف العربي.

يمكن للعميل ​إجراء عدد غير محدود من المعاملات المصرفية باستخدام هاتف العربي، العربي نت، بطاقة الصراف الآلي، جوال العربي.

يتم تحقيق أرباح على مدخرات صاحب الحساب في الشهور التي يتم فيها تنفيذ معاملات مصرفية على الحساب.

ثانياً : حساب الغد المبارك للأطفال

أيضاً يوفر البنك العربي الوطني حساب ادخاري للأطفال تحت مسمى حســاب الغـد المـبارك للأطفـال، ويستطيع الطفل تحت الولاية فتح الحساب وتنمية مدخراته واستثمارها وتحقيق عوائد ربحية جيدة.

مميزات حساب الغد الادخاري للأطفال

يتمتع صاحب الحساب ” طفل لم يتم 18 عام” بنفس مميزات حساب الغد المبارك.

لا يشترط البنك حد أدنى للرصيد لتحقيق هامش ربح على المبالغ المودعة في الحساب.

يمكن لولي الأمر تفعيل خدمة جديدة تتيح إضافة المبالغ بسهولة تامة من حساب ولي الأمر إلى حساب الطفل القاصر.

ثالثا : حساب الودائع المربوطة لآجل لدى البنك العربي الوطني

يعطي حساب الودائع المربوطة لآجل عوائد ربحية جيدة على المبالغ التي تم إيداعها بالحساب، وهو متوفر بالريال السعودي والعملات الرئيسية الأخرى، ويبلغ الحد الأدنى لربط وديعة لآجل هو مبلغ 50,000 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

مميزات حساب الودائع المربوطة لآجل

يحقق الحساب عوائد جيدة ومنافسة.

يوفر البنك مرونة في مدة الوديعة تبدأ من شهر وحتى ثلاثة أعوام.

يتيح البنك إمكانية التجديد التلقائي للوديعة.

يتيح البنك للعميل إمكانية سحب مبلغ جزئي قبل انتهاء مدة الوديعة.

يستطيع العميل الحصول على كشف حساب باللغتين العربية أو الانجليزية.

الحساب متوفر لكل الفئات.

رابعاً : حساب المرابحة

النوع الأخير من أنواع الحسابات لدى البنك العربي الوطني هو حساب المرابحة، وهو يعد بمثابة استثمار آمن يقدم لصاحب الحساب عائد جيد، أيضاً يبلغ الحد الأدنى لفتح حساب المرابحة هو مبلغ 50,000 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

مميزات حساب المرابحة لدى البنك العربي الوطني

يحقق الحساب عوائد جيدة ومنافسة.

حساب المرابحة متوفر بالريال السعودي وأيضا بالعملات الرئيسية الأخرى.

يوفر البنك مرونة في مدة المرابحة تبدأ من شهر وحتى ثلاثة أعوام.

يتيح البنك إمكانية التجديد التلقائي لحساب المرابحة في حالة رغبة العميل.

يستطيع العميل الحصول على كشف حساب باللغتين العربية أو الانجليزية.

يتيح البنك للعميل إمكانية سحب مبلغ جزئي قبل انتهاء مدة الوديعة.

ويمكن فتح الحساب أون لاين عبر زيارة الموقع الرسمي للبنك العربي الوطني، وبذلك نكون قد انتهينا من استعراض كافة أنواع وعوائد الحسابات الاستثمارية، وكذلك مميزات وتفاصيل الحسابات الادخارية المختلفة المتوفرة للعملاء من السعوديين والمقيمين لدى البنك العربي الوطني.