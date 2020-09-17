نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل البنك العربي الوطني ANB حد تمويلي عالي للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل البنك العربي الوطني هو قرض مميز ومتاح للأفراد من كافة الفئات، سواء العميل السعودي أو الوافد أو المتقاعد، ويتيح البنك للعميل إمكانية اختيار نوع المنتج التمويلي المناسب له والذي يتوافق مع رغباته والتزاماته، ويقدم البنك العربي الوطني ANB نوعين من البرامج التمويلية للأفراد هي تمويل التورق وتمويل الأسهم المحلية، وكل منهما يتوافق تماماً مع الأحكام الشرعية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل البنك العربي الوطني

في تمويل التورق يقوم العميل بشراء سلعة مملوكة للبنك ثم يقوم بتوكيل البنك بعد ذلك للبيع نيابة عنه، وفي تمويل الأسهم المحلية يقوم البنك ببيع أسهم مملوكة له للعميل، وفي تلك الحالة يمكن للعميل تفويض البنك بالبيع نيابة عنه أو بيعها مباشرة، أو يمكنه الاحتفاظ بها لبيعها فيما بعد، ويقدم البنك خدمة الاستشارات الائتمانية للأفراد عبر الهاتف 920001824 إلى جانب القرض الشخصي للأفراد، كما يوفر البنك العربي عدة برامج تمويلية أخرى مثل القرض العقاري، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل التأجيري للسيارات.

مميزات قرض البنك العربي الوطني

إجراءات سريعة بسيطة للغاية يقوم بها العميل للحصول على قرض.

أعلى حد تمويلي لمبلغ القرض مع هامش ربح تنافسي.

القرض الشخصي من البنك العربي الوطني متوفر بأقساط ميسرة تصل إلى خمس سنوات

يحصل العميل على إمكانية تجديد التمويل بعد سداد ما قيمته 20% من مبلغ القرض.

يسمح البنك للعميل بطلب تأجيل سداد الشهور الثلاثة أو الشهور الستة الأوائل من أقساط التمويل.

شروط ومتطلبات الحصول على القرض