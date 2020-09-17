نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد عبر pension.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوجيه الدعوة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين بضرورة تحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد على شبكة الانترنت.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس” والتي قد نشرت بيان مؤسسة التقاعد بأن عملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من خدمات المؤسسة تتم بشكل إلكتروني وبخطوات سهلة وبسيطة على الجميع.

المؤسسة العامة للتقاعد

وقد أفادت المؤسسة العامة للتقاعد بأنه يجب على كافة العملاء المستفيدين منها بضرورة تحديث بياناتهم خلال هذه الفترة من أجل الاستفادة القصوى من خدمات المؤسسة التي تقدمها لمستفيدي معاشات التقاعد، مثل خدمة التواصل السريع مع العملاء، ومتابعة المعاملات التي تتم من آن لآخر، والحصول على آخر تحديثات للإجراء التي تتم على المعاملات، وتلقي آخر الأخبار حول المؤسسة وخدماتها التي تقدمها لكافة العملاء، كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق خدمة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي عبر بوابتها الالكترونية، والتي تمكن المستفيدين من طباعة التعريف الفوري بالمعاش للمتقاعدين.

تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد

ومن أجل القيام بتحديث بيانات المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد فكل ماعليكم هو القيام باتباع التعليمات التالية، وستتم عملية تحديث البيانات بسهولة ويسر وهي كالتالي: