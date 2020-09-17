نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد عبر pension.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوجيه الدعوة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين بضرورة تحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد على شبكة الانترنت.
ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس” والتي قد نشرت بيان مؤسسة التقاعد بأن عملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من خدمات المؤسسة تتم بشكل إلكتروني وبخطوات سهلة وبسيطة على الجميع.
المؤسسة العامة للتقاعد
وقد أفادت المؤسسة العامة للتقاعد بأنه يجب على كافة العملاء المستفيدين منها بضرورة تحديث بياناتهم خلال هذه الفترة من أجل الاستفادة القصوى من خدمات المؤسسة التي تقدمها لمستفيدي معاشات التقاعد، مثل خدمة التواصل السريع مع العملاء، ومتابعة المعاملات التي تتم من آن لآخر، والحصول على آخر تحديثات للإجراء التي تتم على المعاملات، وتلقي آخر الأخبار حول المؤسسة وخدماتها التي تقدمها لكافة العملاء، كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق خدمة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي عبر بوابتها الالكترونية، والتي تمكن المستفيدين من طباعة التعريف الفوري بالمعاش للمتقاعدين.
تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد
ومن أجل القيام بتحديث بيانات المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد فكل ماعليكم هو القيام باتباع التعليمات التالية، وستتم عملية تحديث البيانات بسهولة ويسر وهي كالتالي:
- الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد على الإنترنت من خلال: www.pension.gov.sa.
- تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم للبوابة.
- الضغط على اسم المستخدم أعلى الشاشة بعد إتمام عملية تسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة تحديث بياناتي التي تظهر بعد الضغط على اسم المستخدم.
- القيام بالتعديل والإضافة والتأكد من صحة المعلومات الموجودة على الموقع من أجل الاستمرار في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
- البيانات التي تظهر للمستخدم هي: رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمدينة، ومكان الإقامة، وصندوق البريد يقوم المستخدم بالتأكد من صحة هذه البيانات المسجلة، وتعديلها وفقاً للوضع الحالي الخاص به، في حال تغيير أياً منهم، ومن ثم الضغط على تحديث البيانات.
- يقوم النظام بإرسال رسالة نصية قصيرة على الجوال المسجل بعد أن تتم عملية التحديث بنجاح، من أجل التأكد من أنه قد قام بتحديث البيانات الخاصة به.
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