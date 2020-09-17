نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار المخالفات في نظام ساهر 1442 وخطوات الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار المخالفات في نظام ساهر اصبح محط أنظار العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية لكثرة البحث عن المخالفات المفروضة عليهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ، حيث يعمل نظام ساهر على توفير الجهد المبذول والوقت من خلال الخدمة الالكتروانية التي اطلقها لمعرفة المخالفات وقيمتها لصاحب السيارة ، كما أن نظام ساهر يعمل على تحسين المرور وتنفيذ القوانين الخاصة بقواعد المرور ويعمل على فرض الأمن العامة من خلال وسائل التقنية الحديثة المنتشرة قي الشوارع من الكاميرات ألتي ترصد المخالفات وغيرها، وتم اصدرا نظام ساهر لأول مرة بالرياض الذي يعمل على الحد من الحوادث أو سرقة السيارات من خلال المراقبة المستمرة.

أسعار مخالفات نظام ساهر

السير بالسيارة بسرعه عالية : يتم فرض غرامه 300 ريال سعودي كحد ادني وادا ذادت كحد اقصي 500 ريال سعودي . إذا قطع إشارة المرور : يرصد نظام ساهر المخالفة عند قطع ألإشارة وتكون الغرامة 500 ريال ستودى كحد أدني وغرامة الأخذ ألأقصي 900 ريال سعودا ويتم الحجز يوم كامل. الوقوف على خط المشاة : تعتبر مخالفة مرورية قيمتها 500 ريال كحد أدني و900 ريال كحد اقصي. تجاوز السائق الخط الأصفر : يتم كتابة المخالفة رجال المرور وليس نظام ساهر وتكون الغرامة 500 ريال سعودي كحد أدني و900 ريال سعودي كحد اقصي . تجاوز السرعة وقت الإشارة الخضراء : تعتبر مخالفة مرورية وتمون قيمتها كحد ادني 300 ريال ستودى وكحد افضي 500 ريال سعودي.

مخالفات نظام ساهر

عدم اتباع السرعة المفروضة للطريق.

سير المركبات قي الأماكن الممنوع السير بها.

قطع أشاره المرور.

الالتفات إلى الاتجاه المعاكس دون تشغيل الإشارة .

تعدى خط المشاة.

التحدث في الجوال أثناء القيادة .

الاستعلام عن مخالفات ساهر

الضغط على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. اختيار خدمات المرور الموجودة بالقائمة. يتم تسجيل الدخول قي منصة ابشر وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي ورقم الهوية. ظهور قائمة المخالفات المرورية لصاحب المركبة وتاريخها والغرامة المفروض على المخالفة . ظهور صفحة اخر لبيانات اكثر عن المخالفة ومكانها وطريقة السداد.

والجدير بالذكر أن نظام ساهر عمل على الحد من حوادث سرقة السيارات وفرض السيطرة على السرعة المقررة للسائق وعدم تجاوزها وسهولة البحث عن المخالفة بطريقة إلكترونيا دون لخوف من التوقف في اللجان بالطريق، كمان نظام ساهر يعتبر من التطبيقات التي تتمشى مع روية المملكة 2030 الاقتصادية قي النهوض بالمملكة العربية السعودية وتطوير جميع الخدمات التي تخدم المواطنين بالسعودية والعمل على سهولتها والإنجاز قي معرفة المخالفة المرورية وقيمتها وطرق التسديد.