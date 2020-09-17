نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 90 أقوى العروض والتخفيضات بكل المتاجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة في شهر الوطن يبحث الكثيرين عن عروض اليوم الوطني 90 نجد أقوى التخفيضات والعروض على المتاجر والمحال التجارية وعيادات التجميل وعيادات الأسنان والمراكز الصحية والمراكز الرياضية والنوادي وعروض السيارات والمجوهرات و عروض المراكز التدريبية والكورسات جميعها عروض لا تقبل المنافسة بمناسبة حلول اليوم الوطني 90 .

اليوم الوطني السعودي

هو ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود وتحويل اسمها من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها للمملكة العربية السعودية، بعد سلسلة من المعارك التي قادها من أجل التوحيد واستعادة الأرض، كانت البداية عام 1901م بعد استعادة الرياض عاصمة الدولة السعودية الثانية وعودة أهله بها بعدها ظل في المعارك لاستعادة كل الأرض، تمكن عام 1902م من ضم الوشيم وسدير ونجد، ثم خاض عدد من المعارك لضم القصيم عام 1904م، وتبعها ضم الاحساء عام 1913م ،وتلها ضم حائل عام 1921م ثم تمكن من ضمن الحجاز عام 1925م وهنا تعزز موقفه بعد الحرب العالمية الأولى، وأكمل التوحيد بضم جازان عام 1930م وبذلك اكتمل التوحيد على مشارف الحرب العالمية الثانية.

وفي العام 1932م صدر المرسوم الملكي يوم 23 سبتمبر بتوحيد الاسم تحت اسم المملكة العربية السعودية، وفي عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز تم رسميًا إعطاء اليوم الوطني يومًا رسميًا كإجازة للعاملين بالمملكة في القطاعي العام والخاص، وفي عام 2009 تم افتتاح مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بحضور الملك والعالم المصري الراحل دكتور أحمد زويل.

موعد أجازة اليوم الوطني 90

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية عن موعد أجازة اليوم الوطني 90 لهذا العام لتكون يومين للقطاع العام ويوم للقطاع الخاص تبدأ أجازة القطاع العام يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر والخميس أما القطاع الخاص فالإجازة يوم الأربعاء فقط، كما أعلنت خطوط السكة الحديدية عن زيادة عدد الرحلات للقطارات من محطة الرياض حتى الجوف أخر محطة للمواطنين الراغبين بزيارة الأهل باليوم الوطني .

عروض اليوم الوطني 90

شملت العروض لهذا العام تخفيضات وصلت لـ 90% على كل المتاجر والمحال التجارية ومحلات المواد الغذائية وعيادات التجميل وعيادات الأسنان ومراكز الرياضة وعروض المجوهرات والملابس والأقمشة كالتالي :

شملت عروض اليوم الوطني 90 الكثير من المتاجر وما زالت العروض والتخفيضات مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، ابتهاجًا واحتفالًا باليوم الوطني السعودي رقم 90 كما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه عن استمرار شعار همة حتى القمة المعبر عن النهضة الوطنية ورؤية 2030 للوصول لتحقيق النهضة الشاملة والسعي للقمة هو عنوان المملكة الفترة الحالية والمقبلة، وفي انتظار مفاجأة هذا العام مثل كل الأعوام السابقة بجانب العروض الوطنية وعروض المطاعم والفنادق وكل شيء بالمملكة