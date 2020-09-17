نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر ومنصة مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، إلى تقديم كافة خدماتها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بشكل إلكتروني، بغية تحقيق هدفين الأول وهو اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين والمقيمين في القيام بزيارة مقرات وزارة الداخلية ومكاتب الجوازات للحصول على الخدمة، والهدف الثاني هو منح الزحام على تلك المقرات لمنع الإصابة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة مع بدء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للتعامل مع تلك الجائحة.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي لقت استحسان المواطنين والمقيمين على أرض المملكة هو الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة خاصة مع صدور الأوامر السامية من قبل قيادة المملكة العربية السعودية بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة مجاناً وذلك لمن انتهت صلاحية تأشيرة الخروج والعودة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول وعلى رأس تلك الدول هي المملكة العربية السعودية لمواجهة تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر :-

أنشئت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوابة أبشر والتي يمكن من خلالها الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يحتاج إليها المواطن السعودي والمقيمين على أرض المملكة، ومن تلك الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر هو الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة والتي هى عبارة عن أذن يتيح للمقيم على أرض المملكة الخروج منها والعودة إليها مرة أخري بشكل قانوني، حيث يكون ذلك وفق تاريخ محدد يشتمل على تاريخ صدور تأشيرة الخروج والعودة والمدة الزمنية المحددة بها هي فترة صلاحيتها ويمكن الاستعلام عن تلك الصلاحية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

قم بتسجيل الدخول على منصة أبشر ثم أبشر أفراد ثم الضغط على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

قم بالضغط على الجوازات ثم الاستعلام عن التأشيرة.

قم بكتابة رمز التحقق الذي ظهر أمامك بشكل صحيح.

قم بكتابة ما يطلبه الموقع منك من رقم التأشيرة ثم رقم الجواز ثم أضغط عرض.

يظهر أمامك صلاحية التأشيرة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر بوابة مقيم برقم الإقامة:-

بالإضافة إلى منصة أبشر يمكن للمقيم الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة عبر بوابة مقيم وذلك من خلال القيام بالخطوات البسيطة التالية:-

قم بالدخول على منصة مقيم.

قم بكتابة رقم الإقامة في الخانة المخصصة لذلك.

قم بكتابة رقم التأشيرة.

أمر ملكي بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر :-

أصدر عاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتمديد المبادرات التي تتعلق بتأشيرات المقيمين كالتالي:-