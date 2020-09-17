نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار موعد صرف المعاشات التقاعد المؤسسة العامة للتأمينات وساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقبل طلبات الحصول على التعويضات والتقديم من قبل المنشآت والمشتركين الراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لقرار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بتعويض المنشآت المتأثرة بذلك، مع استمرار تلقي طلبات التقديم حتى الآن وفق المواعيد التي تم تحديدها من قبل بنهاية مساء اليوم للمنشآت وحتى نهاية 24 أبريل للأفراد، مع العلم بأن كافة الدفعات الخاصة بالمعاشات والمستحقات والبدلات سيتم صرفها خلال الأسبوع الجديد قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

التقديم في ساند

التقديم في نظام ساند ضد التعطل التابع للمؤسسة والذي يتم من خلاله التقديم بطلبات لصرف تلك التعويضات، حيث يتم التقديم إلكترونيًا فقط عبر المؤسسة‏ العامة للتأمينات على الإنترنت.

ثم يقوم المستهلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على أيقونة خدمات دعم المشتركين.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة.

ثم اختيار الموظفين المطلوب دعمهم.

ثم حفظ الطلب.

بعد ذلك ستصلك رسالة عبر الجوال.

خطوات طلب تعويض ساند

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه من حق المشترك لديها من الحصول التعويض عبر نظام ساند ضد التعطل عن العمل، ووفق الخطوات التي سيسجلها سيتم صرف التعويض المستحق له بإيداعه مباشرةً في حسابه البنكي الآيبان، مع العلم بأن بدء صرف التعويضات ستكون بدءًا من أول مايو المقبل.

ولكن حالة تقدم لمنشأة بطلب الدعم قبل نهاية يوم 26 أبريل الجاري والمشترك قبل نهاية يوم 30 أبريل، فأشارت المؤسسة العامة للتأمينات، بأن صرف تعويض شهر مايو سيكون مع تعويض شهر يونيو في الأول من شهر يونيو، كما سيتم فتح فترة جديدة للمتأخرين عن تقديم الطلبات من أجل إضافة مستحقين ومستهلكين جدد، وفي حال استمرار الأزمة، سيواصل برنامج ساند للعاطلين عن العمل في صرف نسبة 60% من رواتب العاملين بالقطاع الخاص من السعوديين.

موعد صرف معاشات ساند

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان، بأنه سيتم تقديم موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ساند ضد التعطل عن العمل، ليصبح موعد صرفها سيكون يوم الأربعاء 29 يوليو 2020 الموافق 8 ذو الحجة 1441، وذلك تيسيرًا على المواطنين في قضاء احتياجاتهم، بينما سيكون موعد صرف معاشات سبتمبر في الأول من أكتوبر المقبل تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الذي تعم احتفالاتها جميع أرجاء المملكة، بينما أصدر الملك سلمان خاد الحرمين أمرًا بتمديد تلك المبادرة للمتضررين من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المملكة بسبب انتشاء الوباء المستجد، مع صرف ما يعادل من 40% من قيمة رواتب العاملين بالقطاع الخاص من المقيمين في السعودية.