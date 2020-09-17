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عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث لمعرفة موعد اليوم الوطني السعودي 1442 ومظاهر الاحتفال به في ظل الظروف الحالية مع انتشار وباء كورونا وقرارات حظر التجوال خوفًا من انتشار العدوى بين المواطنين، حيث تحتفل المملكة بالعيد الوطني لها في كل عام في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، ويُعد هذا اليوم هو الذي تم فيه تأسيس المملكة عام 1932 ميلاديًا، واستقلالها من الخلافة العثمانية لسنوات طويلة، وأصبح اسمها المملكة العربية السعودية.

موعد اليوم الوطني السعودي 1442

اعتادت المملكة كل عام أن تقدم العديد من الاحتفالات في مثل هذا اليوم بعد افتتاح الأبراج الضخمة بالإضافة إلى أن الجهات المسؤولة عن الحفلات في السعودية، بحضور الفنانين ذو المكانة والشهرة الكبيرة في الوطن العربي مع كبار رجال الدولة، وأيضًا تُعلق الزينات وتملئ الأنوار واللون الأخضر الشوارع احتفالًا بهذا اليوم، ولكن في ظل الظروف الحالية تكتفي المملكة بالإجازة للمواطنين والمقيمين العاملين بالدولة فقط دون أن يكون هناك أي احتفالات أخرى خوفًا من انتشار الوباء.

مدة إجازة اليوم الوطني ال 90

أعلنت المملكة أنها سوف تمنح العاملين بها والطلاب أيضًا إجازة لمدة أربعة أيام بداية من يوم 23 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر، على أن تتم العودة إلى العمل والدراسة من 27 سبتمبر بعد انتهاء الاحتفالات التي من المفترض أن تقام في المنازل.

حفل عمرو دياب للعيد الوطني

أعلنت المملكة أن الهضبة عمرو دياب وصل إلى المملكة من أجل المُشاركة في احتفالات العيد الوطني رقم ال 90، على أن يحيي حفلًا في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة أن هناك أربع فنانين مصريين سوف يشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي، ومن المقرر أن يُقام حفل الهضبة يوم 26 سبتمبر الحالي، أما تامر عاشور وأنغام في يوم 24 سبتمبر في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أكبر عرض جوي في التاريخ

أعلنت هيئة الترفيه عبر حسابها في تويتر أنه من أبرز العروض التي سوف يتم إطلاقها في اليوم الوطني ال 90 أكبر عرض جوي في تاريخ اليوم الوطني، وأكدت الهيئة أنها سوف تستعد لإطلاق عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوني في عدد من المناطق في المملكة.