نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث معلومات جواز السفر السعودي وقيمة الرسوم 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المنزل ودون مراجعة أحد مقرّات مديرية الجوازات السعودية، يُمكن لأي مواطن في المملكة تحديث معلومات جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهي خدمة لا بد من إنجازها، إذا كان المواطن في حاجة إلى السفر خارج البلاد، أو دائم السفر للعمل أو الدراسة، سيّما وأنها لا تأخذ دقائق على الإنترنت، كما يمكن استلامها في المنزل أيضًا، عبر البريد السعودي.

وجواز السفر في السعودية الذي يتكون من 48 ورقة، عبارة عن وثيقة رسمية يستطيع من خلالها المواطن مغادرة المملكة في أي وقت، ما لم يكن عليه أي أحكام جنائية، أو مطلوب أمنيًّا، فيما تحمل هذه الوثيقة جميع المعلومات الشخصية عن حاملها، ويمكن تجديدها في أي وقت إلكترونيا، إذا احتاج الأمر لذلك.

طريقة تحديث معلومات جواز السفر السعودي

ونوضح من خلال موقعنا، كيفية تحديث معلومات جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية، خدمة للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، إذ تأتي الخطوات على النحو الآتي:

الدخول إلى موقع بوابة أبشر الإلكترونية.

النقر على خدمة تجديد الجواز.

كتابة اسم المستفيد.

ظهور بيانات التجديد، ومكان الاستلام.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

التأكد من البيانات.

النقر على تأكيد الطلب.

طباعة المستند، وتسليمه إلى البريد عند استلام الجواز الجديد.

وإذا لم يكن لديك جواز سفر سعودي، وأردت إصدار جواز سفر يمكنك معرفة ذلك من خلال موقعنا والتعرف على الشروط المطلوبة لإستخراج جواز السفر الذي يتطلب أن يكون لديك حساب عبر منصة أبشر وسداد جميع المخالفات المرورية.

رسوم ومدة تجديد جواز السفر في المملكة

وبعد معرفة كيفية تحديث معلومات جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت، فإنه بإمكاننا معرفة قيمة الرسوم ومدة الزمنية المستغرقة لتجديد الجواز، وذلك على النحو الآتي:-

تجديد لمدة 5 سنوات: 300 ريال سعودي.

تجديد لمدة 10 سنوات: 600 ريال سعودي.

تجديد الجواز واستلامه يستغرق 3 أيام.

والجدير بالذكر أن الجوازات السعودية حددت شروطاً لتجديد جواز السفر وهي:-