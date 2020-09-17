نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل إلي 2 مليون ريال بأطول فترة سداد من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الراجحي لأطول فترة سداد للمواطن أو المقيم والحصول عليه خلال 30 دقيقة فقط، يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات العقارية والشخصية وتمويل السيارات الجديدة والمستعملة بتسهيلات متميزة، ومبلغ تقسيط شهري منخفض، وللحصول على التمويل يجب استيفاء الشروط وتقديم المستندات والوثائق المعلن عنها من قبل البنك، لتحظى بحلم حياتك في امتلاك منزل أو سيارة أو تمويل شخصي يساعدك في دفع مصاريف المدرسة أو تسديد أقساطك بتسهيلات ميسرة سواء كنت مقيم أو مواطن.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شخصي

الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين.

للقطاع الخاص يجب تقديم خطاب التوظيف مختوم بختم الغرف التجارية.

نموج من طلب التمويل بعد تعبئته.

صورة من سند الملكية، ويجب أن يكون الوجهين.

تقديم طلب تمويل شخصي

لا يجب أن يزيد العمر عن 65 عاما.

العمل لدى جهة معتمدة.

إذا كان التمويل مشترك فيجب أن لا يقل عن 10.000 ريال للمتضامن وطالب التمويل.

عند تحويل الراتب إلي مصرف الراجحي يجب أن يكون مدعوما بخطاب تحويل من جهة العمل.

أما إذا كان التحويل مشترك فيجب أن يكون لدى المتضامن وطالب التمويل حساب في مصرف الراجحي مشترك لتحويل الراتب.

حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي

عند الاستعلام عن قيمة القسط الشهري والمبلغ المراد الحصل عليه من طلب التمويل وطريقة الاحتساب، فعند الدخول على حاسبة التمويل الشخصي أختيار الجنسية إذا كنت سعودي الجنسية أو أحد الوافدين، واختيار القطاع الوظيفي إذا كان حكومي أو خاص، وفي الخانة الأخيرة الراتب الشهري، والقسط الشهري، ومن ثم احتساب وسوف يتم إيضاح البيانات ومبلغ التمويل والقسط الشهر حتى يتناسب مع راتبك الشهري.

تمويل وطني مرن للعملاء الموشكين على التقاعد

قدم مصرف الراجحي ميزة جديدة وهي التمويل الوطني المرن للمتقاعدين فإذا لم يتبقى سوى 5 سنوات على التقاعد أو حتى حصلت عليه فيقدم لك وطني المطور تمويل شخصي للمتقاعدين من مصرف الراجحي على فترة سداد 5 سنوات بطرق ميسرة، ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، بحدد أدنى 8.000 ريال، وقد يصل التمويل إلى 2 مليون ريال، مع الموافقة الفورية على طلب التمويل، وخاصية تعديل قيمة الأقساط للمتقاعدين.