نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن: بدأ استلام طلبات الاعتراض علي المبالغ المودعة للدفعة 34 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن برنامج حساب المواطن عبر المتحدث الرسمي الخاص به عن بدأ استلام طلبات الاعتراض علي مبالغ استحقاق دعم الدفعة 34 من برنامج حساب المواطن وذلك لشهر سبتمبر, كما تعتبر حساب المواطن هو أحد المساعدات الحكومية التي تقدمها للمواطنين السعوديين من أجل مساعدتهم على أمور حياتهم اليومية, وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية الذي تخلف عنه فقدان الكثير من المواطنين السعوديين لأعمالهم ووظائفهم وجعلتهم لا يقدرون علي تدبر أمور معيشتهم, لذا من خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم ما جاء في قرار الاعتراض علي المبالغ المودعة في حسابات المواطنين السعوديين للدفعة 34 من برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر, تابعونا. ما جاء في قرار بدأ استلام طلبات الاعتراض على الدفعة 34 من برنامج حساب المواطن حيث قال المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن انه قد تم إيداع 1,9 ريال سعودي في حسابات المستفيدين.

كما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج حساب المواطن للدفعة 34 10.7 مليون مستفيد ومتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات عن الشهور والدفعات السابقة 18.5 مليون ريال سعودي.

بلغت نسبة المستفيدين من برنامج حساب المواطن 78%.

كما تابع المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين والتابعين من بداية مساعدات برنامج حساب المواطن بلغ 80.5 مليون ريال سعودي.

كما تابع المتحدث الرسمي أن إجمالي المبالغ الأثر الرجعي للمستفيدين والتابعين بلغ 556 مليون ريال سعودي. شروط الأهلية والاستحقاق لبرنامج حساب المواطن يجب أن يكون المتقدم للحصول على مساعدات برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية. حيث يتثنى من القرار السابق ابن وابنة المواطنة والزوج والزوجة غير السعودية وحاملين بطاقة التنقل. يجب أن يكون المستفيد من حساب المواطن مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية, ولا يخرج من المملكة العربية السعودية أكثر من تسعين يوم في السنة. لا يجوز أن يكون المتقدم للحصول على مساعدات برنامج حساب المواطن مسجل في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. كما يتم دراسة موقف العائلة ورب الأسرة ما إذا كان يستحق للمساعدات من برنامج حساب المواطن أم لا, وذلك وفق عدد أفراد الأسرة الواحدة, وأعمار التابعين داخل الأسرة, وما إذا كانوا أكبر أو أصغر من 18 عاما.

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