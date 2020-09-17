نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع يصل الي 2 مليون ريال براتب 2000 ريال فقط وشروط ميسرة وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل؛ حيث يزداد البحث من المواطنين السعوديين عن أسرع التمويلات الشخصية بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وبشروط ميسرة تتناسب مع الظروف المادية والاجتماعية للفرد، حيث يوفر كلاً من مصرف الراجحي وبنك البلاد بالمملكة العربية السعودية اهم التمويلات الشخصية التي توفر شروط سهله وفترة سداد مرنة ومريحة للعملاء، وهما من أهم البنوك التي اكتسبت ثقة العملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية أيضاً والتي عليها اقبلا عالي من السعوديين والغير سعوديين لما يقوم بتوفيره البنكان من خدمات تمويلية وعروض مصرفية وخدمات علي شكل قروض مالية تتناسب مع جميع الفئات، كما انه يقوم بالموافقة الفورية عند طلب التمويل الشخصي بعدة ساعات قليلة ولكن يشترط توافق الشروط والأحكام التي قام بتحديدها بنك البلاد ومصرف الراجحي وأن يتوفر جميع المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الموافقة علي طلب التمويل الشخصي، ومن أنهم المميزات التي يلتزم بها البنكان أنهما يعطيان التمويلات الشخصية تتناسب وتخضع للتعاليم الدين الإسلامي وقوانين الشريعة الإسلامية، ويعطي ميزة التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لبعض الفئات، فقد نوضح لكم من خلال مقالنا هذا مزايا التمويل الشخصي وطريقة التقديم على التمويل الشخصي لبنك الراجحي وبنك البلاد وشروط التمويل الشخصي لدي كلاً منهما في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر كلاً من البنكان من أهم البنوك السعودية التي تقدم خدمات مصرفية تفيد فئة كبيرة من العملاء السعوديين والعير سعوديين أي الوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشروط مريحة للعميل وبموافقة فورية.

مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد وبنك الراجحي

فيما يلي نوضح لمن أهم المزايا التي يتميز بها بنك البلاد ومصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، حيث يتميز المصرفات بـ:

يتميز التمويلات الشخصية التي يقدمها بنك البلاد ومصرف الراجحي بأنهما يتفقان مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تتم الموافقة الفورية والسريعة بعد طلب التمويل ببضع ساعات وتوافق الأحكام والشروط التي قام بتحديدها كلاً من المصرفان.

تمتد فترة السداد الي 5 سنوات.

يصل قيمة المبلغ الي 2 مليون ريال سعودي كحد أقصي.

يمكن الحصول علي تمويل أضافي بعد سداد نسبة معينة من قيمة المبلغ الحاصل علية.

تمويل شخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي وبنك البلاد.

متاح التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بالمملكة العربية السعودية من مصرف الراجحي وبنك البلاد.

شروط التمويل الشخصي لمصرف الراجحي

بنك الراجحي من أهم وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يوفر العديد من الخدمات والعروض المصرفية لجميع العملاء من المواطنين السعوديين وغير السعوديين ولكن بعدة شروط، تتضمن الأتي:

ألا يزيد عمر العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 60 عاماً. ألا يقل الراتب الشهري عن 2000 ألف ريال سعودي. ألا تقل خدمة العمل في القطاع العام أو الخاص غن شهر كامل. لابد من توافر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

طريقة التقديم لطلب التمويل إلكترونياً من مصرف الراجحي

الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي اختر طلب التمويل الشخصي. تعبئة جميع البيانات المطلوبة. إدخال جميع المعلومات المطلوبة بما في ذلك الراتب الشهري للعميل وجهة العمل وإدخال رقم الجوال تأكد من أن المعلومات صحيحة 100%، ثم قم بالحفظ والإرسال.

شروط التمويل الشخصي لبنك البلاد

ألا يقل عمر الشخص المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 18 عاماً لبنك البلاد.

أن يكون العميل لديه حساب جاري لدي بنك البلاد.

ألا يقل دخل العميل عن 3000 ريال سعودي شهرياً للمواطنين السعوديين و 3.500 للمقيمين في المملكة.

أن يكون المتقدم علي رأس العمل في المنشأة المعتمدة في القطاع العام أو القطاع الخاص لبنك البلاد.

لابد من توافر جميع المستندات والأوراق المطلوبة ومن ثم يتم الموافقة علي التمويل بعد توافق الأحكام والشروط التي حددها البنك.

طريقة التقديم لطلب التمويل إلكترونياً من بنك البلاد