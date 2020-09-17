نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي عن طريق إستخدام السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر الضمان الاجتماعي من أكثر الخدمات التي تقوم بتقديمها المملكة العربية السعودية، حيث يعمل الضمان الاجتماعي على مساعدة المواطنين بشكل مالي، وذلك للمواطنين الذين ليس لديهم دخل ثابت يكفى احتياجات الأسرة من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من الاحتياجات الأخرى، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن كل ما يخص الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

شروط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الجديدة:

هناك بعض الشروط الواجب توافرها التي يقدمها الضمان الاجتماعي من أجل تقديم المساعدة المقطوعة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.

من أهم هذه الشروط عدد أفراد الأسرة.

وكذلك الدخل المالي للأسرة.

وفي حالة عدم وجود معاش متواصل، يمكن تقديم مساعدة الضمان الاجتماعي أكثر من مرة.

وأن يكون الزوج مسجون أو مدمن أو عاطل ولا يستطيع على القيام بمصاريف الأسرة.

فيمكن للزوجة تقديم طلب المساعدة من الضمان الاجتماعي.

إذا كان هناك شخص غير متزوج ولا يزيد دخله عن ثلاثة آلاف ريال سعودي، فيمكن له التقديم بالطلب من الضمان الاجتماعي.

وفي حالة عدم امتلاك لأي أملاك خاصة وعدم وجود سجل تجاري ويتعدى الشخص عمر الخامسة والثلاثين فيسمح له التقديم في طلب المساعدة من الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي بالسجل المدني:

يمكن لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية باستخدام السجل المدني الخاص، والاستعلام عن المبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي ويتم ذلك من خلال:

التواصل مع الموقع الرسمي التابع للضمان الاجتماعي، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال إدخال رقم الضمان الاجتماعي الخاص وكذلك رقم السجل المدني.

وبعد ذلك يتم الحصول على كافة البيانات اللازمة التي تود الاستعلام عنها.

معرفة الرصيد لكل المستفيدين باستخدام السجل المدني: