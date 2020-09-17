نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير سعودي يتوعد المقامرين "بجحيم" في سوق النفط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، المتداولين من المراهنة بكثافة في سوق النفط قائلا إنه سيحاول جعل السوق متقلبًا ووعد أولئك الذين يقامرون على سعر النفط بأنهم "سيتألمون كما لو أنه جحيم".

وقال الوزير السعودي على هامش اجتماع "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، عبر الإنترنت اليوم الخميس، إن مجموعة "أوبك +" ستستكمل جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد من النفط قبل نهاية العام، مؤكدا أن الإمدادات الزائدة تدمر سمعة المنظمة، حسبما أفادت "رويترز".

من جانبه أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط يمكن أن يتعافى بالكامل في الربع الثاني من عام 2021.

وقال الوزير، عبر القناة التلفزيونية "روسيا 24"، اليوم الخميس: "نعتقد أنه يمكن استعادة الطلب بالكامل بحلول منتصف العام المقبل، في الربع الثاني من عام 2021 ".

وأوضح نوفاك، أن فائض "احتياطيات النفط التجارية في العالم آخذ في التناقص، على سبيل المثال في يوليو بمقدار 34 مليون برميل، وفي أغسطس بمقدار 45 مليون برميل".

ورفعت "أوبك التوقعات لعام 2021، وتتوقع الآن زيادة الإنتاج لدول من خارج المنظمة بمقدار مليون برميل يوميًا، إلى مستوى متوسط يبلغ 63.47 مليون برميل يوميًا.

ولا يزال من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية المحرك الرئيسية لنمو الإنتاج (0.4 مليون برميل يوميًا) وكندا والبرازيل والنرويج. ومع ذلك فإن معظم هذه الزيادة ستأتي من تعافي تخفيضات الإنتاج لعام 2020، وليس المشاريع الجديدة.

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات إلى 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. كان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر.

