نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الدعم السكني لمنسوبي التعليم وأنواع الدعم والمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على الدعم السكني لمنسوبي التعليم، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني للعاملين بالمنظومة التعليمية، حيث تقوم الوزارة بصرف 10% من قيمة الوحدة السكنية لمنسوبي التعليم كدفعة أولي من الدعم والتي تصل قيمتها كحد أقصى 95 ألف ريال سعودي، من أجل التسهيل والتيسير على المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وكل العاملين في المنظومة التعليمية فى المملكة الذي يقدمون هذا العام جهد غير مسبوق فى منظومة التعليم الجديدة التعليم عن بعد.

شروط الحصول على الدعم السكني لمنسوبي التعليم

حددت وزارة الإسكان بعض المعايير الهامه لمنسوبي التعليم للحصول على الدعم المقدم من وزارة الإسكان وكان أهم تلك المعايير والضوابط أن يكون المتقدم للحصول على دعم الوحدة السكنية مسجل فى بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، حيث تقوم الوزارة بتمويل المستفيد بقيمة 500 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى 10% من القيمة المالية للوحدة السكنية، كما إضافة الوزارة مزيد من الدعم لمنسوبي التعليم والذي شمل أيضاً تخفيض نسبة مقدم الدعم إلي 5% فقط من قيمة الوحدة السكنية وذلك بدل من سداد 10% كمقدمة بحيث لا يتجاوز المبلغ عن 40 ألف ريال سعودي، كما تقدم الوزارة عروض جيدة على هامش الربح الهدف منها استفادة العاملين فى المنظومة التعليمية، فيما أكدت وزارة الإسكان عن شروط الدعم السكني.

الدعم السكني

فيما تقدم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عروض متميزة لمنسوبي التعليم للوحدات السكنية الجديدة والأراضي السكنية الجديدة والفلل التى تم تصميمها بعناية فائقة وجودة عالية من خلال مساحات سكنية مختلفة، واسعار الوحدات السكنية تتناسب مع رغبات واحتياجات الكثيرون، وإضافة الوزارة أنها تقدم تلك العروض والمعارض بداخل مقرات وزارة التعليم، كما أوضح برنامج سكني الفئات المستحقة لدعم سكني، حيث يقدم برنامج سكني العديد من الخدمات والمزايا للمواطنيين وخاصة منسوبي التعليم لذلك أعلن برنامج سكني أسعار الوحدات السكنية الجديدة لكافة جموع الشعب السعودي، وحرصت الوزارة على تقديم وحدات سكنية جاهزة إلى المواطنين السعوديين والتى أكدت الوزارة مميزات الوحدات السكنية الجاهزة والتى من أهمها عدم تحمل المستفيد ضرائب القيمة المضافة.

قيمة الدعم السكني لمنسوبي التعليم

حددت وزارة الإسكان مبالغ الدعم السكني على حسب اعمار العاملين بالمنظومة التعليمية وذلك كالتالي:

فى حالة إذا كان العمل فى منظومة التعليم يبلغ من العمر ما بين 40 إلى 44 عام يحصل على دعم سكني للوحدات السكنية يصل إلى 75 ألف ريال سعودي.

فى حالة بلوغ العاملين في المنظومة التعليمية سن يتراوح ما بين 45 إلى 49 عام يحصل على دعم يصل إلى 85 ألف ريال سعودي.

فى حالة بلوغ منسوبي التعليم عمر يزيد عن 45 ألف ريال سعودي يقوم الوزارة بتقديم دعم يصل إلى 95 ألف ريال سعودي سواء كان مدني أو متقاعد.

أنواع الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان

يقدم برنامج سكني العديد من أنواع لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية والتي من أهمها التالي:

رابط برنامج سكني للحصول على الدعم السكني

اتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية طريقة التواصل مع سكني من خلال خدماتها المختلفة والتى من أهمها موقع سكني وخدمة المستفيدين والرقم الموحد للاتصال او يمكنك التواصل من خلال تطبيق برنامج سكني، كما أكد برنامج سكني عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على وحدة سكنية جديدة أو قطعة أرض سكنية او العديد من الخدمات والمزايا التى تقدمها الوزارة.

تسعي وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية فى تقديم أفضل البرامج السكنية لمنسوبي التعليم الذي يقومون ببذل المجهود الوافر فى منظومة التعليم الجديدة التعليم عن بعد، وذلك من خلال تقديم تخفيضات هائله على المقدم السكني بالإضافة إلى القرض العقاري المدعوم، كما اتاحت الوزارة إلى الجميع آلية معرفة مستحقي الدعم السكني من كافة المواطنين والتى اشترطت أن يكون المتقدم أو المستفيد من الدعم مواطن أو مواطنة تحمل الجنسية السعودية.