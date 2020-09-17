نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول علي بطاقة التقاعد وخطوات تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول علي بطاقة التقاعد، تعد مؤسسة التقاعد العامة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية من احد أهم المؤسسات الحكومية التي تخدم أصحاب المعاشات التقاعدية بالمملكة وقد كان يطلق عليها سابقا اسم هيئة المعاشات، وتختص تلك الهيئة كل ما يتعلق بأمور المتقاعدين من رواتب المعاشات الشهرية وأيضا التأمينات الخاصة بهم، وقد قامت الهيئة بالاعلان علي موقعها الرسمي بضرورة قيام كل أصحاب المعاشات بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم في اسرع وقت حتي يتجنبوا خطورة وقف الحسابات الخاصة بهم، كما ردت علي تساؤلات المتقاعدين في الاستفادة ببطاقة التقاعد.

كيفية الحصول علي بطاقة التقاعد

جاء الرد علي التساؤل المتكرر علي منصة مؤسسة التقاعد الالكترونية حول كيفية الحصول علي بطاقة التقاعد وذلك من خلال تحميل التطبيق من علي متجر بلاي أو جوجل اب ستور، ويتم تحميل البرنامج وتثبيته علي جهازك مع الحرص علي إدخال كافة البيانات المطلوبة منك والتأكيد علي ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور، بعدها تقوم باختيار بيانات المتقاعد والنقر علي بطاقة التقاعد.

طريقة تحديث البيانات

اما عن مناشدة المؤسسة للمتقاعدين من ضرورة الدخول والقيام بتحديث كافة البيانات الخاصة بحسابات المتقاعدين والخطوات المفترض اتباعها هي،

الولوج الي الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة هيئة التقاعد بالمملكة العربية السعودية.

القيام باختيار خدمات تحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين الشخصية.

القيام بإدخال البيانات الخاصة بك والمطلوبة منها الرقم التأميني وتاريخ الميلاد الهجري، ورقم الهاتف الشخصي المتاح، وجميع البيانات الأخرى التي تطلب منك ادخالها، بعد ذلك تقم بالنقر علي تحديث البيانات.

وقد ناشدت المؤسسة ضرورة القيام بتلك التحديثات خوفا علي حسابات المتقاعدين من الاحتيال والسرقة، وكذلك أكدت علي عدم إعطاء أي بيانات خاصة بالحسابات لأشخاص اخري غير موثوق بهم.