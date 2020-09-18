نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عن طريق الدخول على موقع منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة ، أعلنت وزارة الداخلية أن رسوم تجديد الرخص الخاصة بالقيادة سوف تزيد بنسبة 15% بدلاً من 5% بعد أن تم إضافة ضريبة القيمة المضافة الجديدة بموجب القرار الرسمي الصادر من مجلس الوزراء السعودي، وبناء على هذا القرار أوضحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السعودية بأن الزيادة في رسوم التجديد لن تتعدى سوا زيادة ضريبة القيمة المضافة على تجديد رخصة القيادة والتي يمكن تجديدها عبر تسجيل الدخول في أبشر، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تجديد الرخصة إلكترونياً من خلال الدخول على منصة أبشر والتعرف على خدمات أبشر لكي نتمكن من تجديد الرخصة إلكترونياً.

خدمات أبشر للمرور لتجديد الرخص إلكترونياً

أوضحت وزارة الداخلية بأنه يمكن للمواطن والمقيم تجديد الرخصة إلكترونياً عبر أبشر بعد أستيفاء الشروط الخاصة بتجديد الرخصة الخاصة بالقيادة داخل المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن يكون طالب تجديد الترخيص قد قام بسداد كافة المخالفات الخاصة بالرخصة إلكترونياً، قبل تقديم طلب الترخيص وانتهاء صلاحية الرخصة بمائة وثمانون يوماً على الأقل بعد أن يقوم بسداد رسوم التجديد بشكل مسبق وأتباع الخطوات الأتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول وكتابة أسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يقوم بالذهاب على القائمة الفرعية واختيار قطاع المرور.

ثم يقوم المستفيد باختيار الخدمات الإلكترونية، والضغط على زر تجديد رخصة.

ثم يقوم المستفيد بملئ الحقول بالبيانات المطلوبة، وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة.

ثم يقوم المستفيد بتحديد عدد سنوات الترخيص حسب الرسوم المدفوعة.

ثم يضغط على تسجيل الطلب بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات.

ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

لكي تقوم باستخدام خدمات أبشر لتجديد الرخصة داخل المملكة العربية السعودية، يجب على المقيم أو المواطن أحضار المستندات المطلوبة حتى يتمكن من تجديد الرخصة والموافقة على الطلب وهي كالتالي: