نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح باب القبول ورابط التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية وشروط التعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فتح باب القبول والتسجيل لشئون الأفواج الأمنية على رتب مختلفة نذكرها من خلال هذا المقال، وهذه الرتب هي (رقيب – وكيل رقيب- عريف- جندي أول – جندي) وهذه الرتب يتاح للرجال فقط التقديم بها، وذلك لتعيين عليها بالمناطق التالية (الرياض – عسير – جازان – نجران)، وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2/2/1442 وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/2/1442 هجرية، ويتم التسجيل من خلال الدخول على رابط الموقع الإلكتروني.

شروط التعيين على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية :

أشارت الوزارة من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي استعدادها الكامل من أجل تلقي طلبات شغل الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية، وقد اوضح أنه يجب توافر بعض الشروط التي لن يتم قبول أحد غير متوفر به أحدى هذه الشروط وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في وقت سابق اليوم وقد جاءت الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية ألا يكون متزوجاً من غير سعودية أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص

وقد أشارت الإدارة العامة للقبول المركزي على ضرورة تعبئة الحقول بدقة من خلال الموقع الإلكتروني وتسجيل الدخول، بالإضافة إلى أنها قد أشارت إلى أنه سوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة والتي تم ذكرها.