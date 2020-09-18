حريق غابات جبل عمد جنوب الطائف

شريفه المالكي- الطائف باشرت فرق من الدفاع المدني إطفاء الحريق الذي إندلع في غابات جبل عمد بمركز ثقيف جنوب محافظة الطائف ، ومازالت عمليات الإخماد مستمرة . مما ساهم في انتشار الحريق ؛ وعورة المنطقة وجفاف الأشجار ، ولم يذكر وجود إصابات ولله الحمد.

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