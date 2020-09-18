نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق حساب المواطن يعلن عن 10.7 مليون مستفيد خلال سبتمبر الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن تطبيق حساب المواطن عن الرقم الإجمالي الذي تم إنفاقه من قبل البرنامج للمستفيدين منه، وذلك منذ أن تم إطلاق البرنامج وحتى العاشر من سبتمبر الجاري وكان الرقم 80 مليار و500 مليون ريال سعودي، كان هذا بعدما أودع البرنامج مبلغ وقدره مليار و900 مليون ريال سعودي لدعم المستفيدين لشهر سبتمبر ضمن الدفعة 34 والذين قد بلغ عددهم 10 مليون و700 ألف مستحق مستوفي لمعايير الاستحقاق.

علاقة التغيرات في سعر البنزين بارتفاع وانخفاض دعم حساب المواطن وطلبات اعتراض الدفعة 29:

وكان حساب المواطن قد أعرب من خلال خدمة المستفيدين بالحساب الرسمي بموقع تويتر في شهر أبريل الماضي، أن دعم البنزين يتغير بحسب الارتفاع و الانخفاض في المراجعات الشهرية ، و أن ما تم تخفيضه هو سعر البنزين 91 وهو بنزين الفئة المدعومة من البرنامج، كما دعا المستفيدين إلى معرفة قيمة الاستحقاق عن طريق حاسبة الدعم التقديرية على الموقع الرسمي،كما أنه يمكن استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29 و ذلك حسب ما أعلن حساب المواطن في حينها، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.

تطبيق حساب المواطن يعلن الضوابط الخاصة بالدعم:

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن بدأ بتطبيق تعديل ضوابط الدعم حيث تشمل الفرد المستقل، تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، إلى جانب تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد.

وقد أكد حساب المواطن على أن البيانات الخاصة بالمستفيدين يتم مراجعتها بشكل دوري، وأنه في حال انتهاء مدة العقد يتوجب على المستفيد التوجه إلى البوابة الإلكترونية، وإرفاق عقد إيجار موحد على أن تكون صلاحيته سارية، وحتى لا يؤثر ذلك على الأهلية و الاستحقاق، يتم استخراج العقد من قبل مكاتب العقارات المعتمدة، والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

و أشار حساب المواطن إلى أنه في حال وجود دخل إضافي يجب الإفصاح و اختيار نوع الدخل و مصدره، على أن يتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، و سيشمله الدعم في حال انطبقت عليه شروط الأهلية و معايير الاستحقاق، و لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية.