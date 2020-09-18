نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل نظام نور 1442 للطلاب الجدد وخطوات التقديم الإلكتروني بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تسجيل نظام نور 1442 من أكثر الأمور التي يَهتم بها المواطنين في السعودية، ويَبحثون عنها باستمرار، هو كل ما يدور حول التسجيل في نظام نور 1442، لأنه في ظل الظروف التي يَمر بها العالم أثر تَفشي وباء كورونا تَغيرت المواعيد المُحددة للتسجيل فيه أكثر من مرة، ولهذا يَبحث الآباء دومًا في السعودية لمعرفة جميع الأخبار المُتعلقة بالنظام.

موعد تسجيل نظام نور 1442

صرحت وزارة التَربية والتَعليم في المملكة العربية السعودية، أنه في يوم السابع من شوال تَم فتَح باب التَسجيل لالتحاق الطلاب الصف الأول الابتدائي عبر الموقع الرسمي لنظام نور، وشرحت طريقة التَسجيل فيه بخطوات بسيطة، والتي تبدأ بالدخول عبر نظام نور .

خطوات التسجيل

في حالة التَسجيل لأول مرة يَجب على ولي الأمر أن يَقوم بإنشاء حساب على موقع نظام نور عبر الضغط على أيقونة (رابط تَسجيل لولي أمر جديد)، ثم المرور بتلك الخطوات :-

إدخال الاسم ثم رقم السجل ثم الضغط على أيقونة التالي للانتقال للخطوة التالية. ملأ جميع الحقول الفارغة والتي تَشمل على الاسم بالكامل لولي الأمر، ورقم الهاتف، ورقم الهوية، ويَجب التأكد من صحة البيانات عند إدخالها لأنه سيتم التَراسل مع ولي الأمر بها. بعد إتمام التَسجيل سَيَتم إرسال تلقائية على الهاتف للتَحقق من الرقم تَحتوي على الاسم وكلمة المرور التي سَيتم استخدامها فيما بعد للدخول للموقع في كل مرة.

الخطوة الثانية في التَسجيل في نظام نور 1442

بعد المرور بالخطوات السابقة أصبح لولي الأمر حساب على نظام نور يَستطيع الدخول عليه بالمعلومات التي حصل عليها في آخر خطوة، يَبدأ بالدخول على الموقع وإدخال أسم المٌستخدم وكلمة المرور ثم السير على تلك الخطوات

الضغط على أيقونة تَسجيل طالب جديد. ملء جميع الحقول الفارغة المطلوبة. الضغط على كلمة تَسجيل لإتمام مهمة التَسجيل ولحفظ البيانات التي تم إدخالها.

خطوات التسجيل في نظام نور

لابد أن يتبع جميع الطلبة والطالبات بالعلاوة إلى أولياء الأمور العديد من الطرق والخطوات الخاصة بالإلتحاق لتسجيل اسم الطالب في نظام نور التعليمي بالسعودية ومنها ما يلي:

يجب أن يتم الدخول على موقع نظام نور التعليمي، والبدء في التسجيل وكتابة اسم المستخدم والكلمة الخاصة بالمرور ومن ثم البدء في التسجيل، ثم البدء في ملئ جميع البيانات التي تخص الطالب.

وتدوين الأسم الخاص بالطالب ورقم الهوية، وكتابة تاريخ الميلاد الخاص بالسنة الهجرية ومحل الإقامة والبدء في استكمال جميع البيانات التي تخص الطالب.