نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد إنهاء خدمة التقاعد المبكر.. موعد نقل الخدمات والإعارة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرات وزارة التعليم السعودية بيانا هاما حول إنهاء خدمة التقاعد المبكر ، وكذلك حول نقل الخدمات والإعارة وترك الوظيفة لكل شاغلي الوظائف التعليمية، وتضمن البيان موعد التقديم على إنهاء الخدمة ونقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية إلى خارج دوائر وزارة التعليم “التعليم العام”، أو نقل من الكوادر التعليمية للكوادر الإدارية، وغيرها من التفاصيل التي سنتعرف عن طريق هذا التقرير.

بيان وزارة التعليم حول شاغلي الوظائف التعليمية وإنهاء خدمة التقاعد المبكر

نشرت الوزارة البيان اليوم الخميس، حيث عبرت عن رغبتها في تطوير خدماتها من أجل شاغلي الوظائف التعليمية، ومن منطلق الحرص الكامل من الوزارة على استمرار واستقرار العملية التعليمية في هذا العام الدراسي، وإلحاقا للبيان والتعميم الذي صدر السنة الماضية والذي ينص على تحديد فترة زمنية للتقديم على ترك العمل وإنهاء خدمة التقاعد المبكر وإتاحة التقديم لنقل الخدمات، بالإضافة لإعارة والتكليف ويشمل ذلك التقاعد المبكر ونقل الخدمات إلى جهات خارج الإدارات التابعة لوزارة التعليم، والنقل من الكوادر التعليمية إلى الإدارية، فضلا عن إتاحة التقديم لإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لدوائر حكومية تعليمية أو لجهات تعليمية خاصة أو عامة.

قرار وزارة التعليم بخصوص التقاعد المبكر

أكدت وزارة التعليم على أن هذه الخدمة متاحة لفترة معينة، وستكون ما بين الثالث من شهر صفر القادم 1442 وحتى السادس عشر من شهر جمادى الأولى 1442 لن يتم استقبال أو حتى رفع طلبات انتهاء الخدمة المتعلقة بالتقاعد المبكر لكافة شاغلي الوظائف في القسم التعليمي ورقياً، على أن يكون التقديم بشكل مباشر من خلال موقع نظام فارس الإلكتروني، وخلال الفترة التي ذكرناها أعلاه تم اعتماد قرار إنهاء الخدمة الخاص بالتقاعد المبكر لكافة شاغلي الوظائف التعليمية، خلال فترة عمل لخمسة أيام تبدأ من توقيت تقديم طلب إنهاء الخدمة وزارة التعليم تنوه إلى أنه لن يقبل أي طلب من أجل العدول عن القرار لشاغلي الوظائف التعليمية والذين يعملون بجهاز الوزارة وإدارة التعليم وذلك بعد صدور القرار سيكون موعد ترك العمل لجميع المتقدمين التي ذكرناها وسيبدأ فعليا ابتداء من يوم 4 ذو الحجة 1442.

تعرف على قرار الوزارة بخصوص نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لخارج إدارات الوزارة والنقل من الكادر التعليمي إلى الإداري

يجب أن يتم التقيد بالمدة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم، والتي سيكون التقديم متاحا فيها ابتداءً من يوم الثالث من شهر صفر 1442 وحتى السادس عشر من شهر جمادى الأول 1442 للهجرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام التام باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والخاصه بالخدمة المدنية والتقيد بالقواعد التنظيمية المتعلقة بنقل الخدمات، وكذلك خدمة الإعارة الواردة في القرار الوزاري، والذي صدر بتاريخ التاسع من شهر رجب 1431

لن يتم استقبال طلبات نقل الخدمات المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية في أي جهة خارج وزارة التعليم، بالإضافة إلى نقل خدمات من الكادر التعليمي إلى الإداري، ويشمل ذلك أيضا خدمة الإعارة من أصحاب الوظائف التعليمية لجهة حكومية تعليمية أو خاصة ورقيا، وسيكون التقديم عن طريق نظام فارس، والذي تركنا رابطه في الأعلى، على أن يتم الالتزام والتقيد بالفترة التي وضعتها الوزارة، ويتم رفع الملفات المطلوبة عن طريق فارس الإلكتروني، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على ما تبقى من بيان وزاره التعليم.

القسم الثاني من تعميم وزارة التعليم السعودية