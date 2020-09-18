نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري بالتقسيط بدون كفيل وتحويل الراتب لدى تسهيل للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري بالتقسيط بدون تحويل الراتب وكفيل هي أكثر المزايا التمويلية التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين وغير السعوديين من الجنسيات الأخرى داخل أراضي السعودية ويوفر تلك المميزات التمويلية برنامج تسهيل للتمويل لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بالمملكة حيث يتميز بأنه تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتوافق مع تعاليم الإسلام وكما أن الشركة المتحدة للخدمات المالية تابعة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويتميز بأنه تمويل شخصي سريع بموافقة فورية وبأقساط ميسرة تصل إلى سنتين ويصل التمويل الشخصي إلى ثلاثون ألف ريال سعودي ويمكن الآن لجميع المواطنين السعوديين و لغير السعوديين الحصول عليه عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي لدى برنامج تسهيل للتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية
مزايا الحصول على تمويل شخصي فوري بالتقسيط من تسهيل للتمويل بالسعودية
- يتميز التمويل الشخصي بأنه يصل إلى ضعف الراتب الشهري
- يتميز التمويل الشخصي بأنه بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل
- يتميز التمويل الشخصي بأنه بدون تحويل الراتب الشهري
- يتميز التمويل الشخصي بسرعة إنهاء المعاملات
- يتميز بأنه تمويل شخصي فوري كاش بموافقة سريعة وفورية
- يتميز التمويل الشخصي الفوري بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى أربعة وعشرون شهر
- يتميز بأنه متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- متاح التمويل الشخصي للسعوديين والمقيمين معاً
شروط وأحكام التمويل الشخصي للقطاع الخاص والقطاع الحكومي من تسهيل للتمويل بالسعودية
- يشترط أن يكون بداية سن المتقدمين من 21 سنة إلى 25 سنة
- يشترط أن لا يقل صافي الدخل عن 12,000 ريال سعودي ومن 25 عام إلى 60 عام
- يشترط أن لا يقل صافي الدخل للتمويل الشخصي عن 5,000 ريال سعودي
- يشترط أن يكون فترة العمل ثلاثة شهور على الأقل للمواطن السعودي وعام عمل للمقيمين
- يشترط أن يكون جهة العمل معتمدة لدى برنامج تسهيل للتمويل
- يصل التمويل الشخصي للقطاع العام والخاص من 4,000 ريال إلى 30,000 ريال
شروط الحصول على تمويل شخصي فوري للمتقاعدين من تسهيل للتمويل بالسعودية
- يشترط أن يكون سن العملاء لا يزيد عن 70 سنة
- يشترط أن لا يقل صافي الدخل عن 5,000 ريال سعودي
- يصل التمويل الشخصي من 4,000 إلى 30,000 ريال
شروط التمويل الشخصي للقطاع العسكري من تسهيل للتمويل بالسعودية
- يجب أن يكون عمر العميل من 25 سنة إلى 50 سنة
- يجب أن لا يقل صافي الدخل عن 10,000 ريال سعودي
- يجب أن تكون فترة العمل لا تقل عن 3 أشهر
- يصل التمويل الشخصي للعسكريين من 4,000 إلى 12,000 ريال
المستندات والوثائق المطلوبة للتمويل الشخصي من تسهيل للتمويل بالسعودية
- يشترط إحضار أثبات الهوية الوطنية للسعوديين وصورة الجواز للمقيمين فقط
- يشترط توفير بطاقة العمل أو مختصر الراتب الشهري
- يشترط توفير كشف حساب لأخر 3 شهور من الراتب الشهري
طريقة الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل بالسعودية
- عليك الدخول على الموقع الرسمي لدى برنامج تسهيل للتمويل وتسجيل الدخول
- قم بعد ذلك بالضغط على تقديم طلب التمويل الشخصي
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم حفظ وأرسال الطلب
- سوف يصل لك الرد بالموافقة أو الرفض بعد توافق كافة الشروط المطلوبة لدى برنامج تسهيل للتمويل
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