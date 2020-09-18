نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط إصدار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية في السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقرت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين وباقي شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة، ويأتي ذلك بعد أن قامت وزارة التعليم يوم أمس الخميس بتحديد مدة إنهاء خدمة التقاعد المبكر والإعارة وترك العمل ونقل الخدمات، ومن خلال هذا المقال سنوفر ملف ضوابط الرخصة المهنية بصيغة بي دي إف، والذي يتضمن جميع ضوابط إصدار الرخص المهنية.

ما هي الضوابط التي يقصد بها ضوابط إصدار الرخص المهنية

الوزارة متمثلة في وزارة التعليم والهيئة متمثلة بهيئة تقويم التعليم والتدريب، واللائحة متمثلة بلائحة الوظائف التعليمية، بالإضافة إلى الضوابط وهي ضوابط إصدار الرخص المهنية، فضلا عن المعايير المهنية والاختبارات المهنية والرخص المهنية وإلغاء الرخصة المهنية، وبالمجيء للاختبارات المهنية فإنها اختبارات مقننة من أجل قياس القدرات التخصصية والتربوية لجميع المعلمين، وتكون مبنية على ظروف ومعايير مهنية تربوية وتخصصية، إليكم الآن صورة توضح ماهية ضوابط إصدار الرخصة المهنية.

ما هو المنطلق النظامي من أجل إصدار الرخص المهنية

وجاء قرار مجلس الوزراء تحت رقم 108 وبتاريخ الرابع عشر من شهر صفر 1440، والذي قضى بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويتضمن فقرتين التاسعة والعاشرة وتنص الفقرة التاسعة على قيام الهيئة بإعداد المعايير المهنية من أجل ممارسة مهن التعليم والتدريب وتقويم تطبيقها واعتمادها، أما الفقرة العاشرة فهي تنص على أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عمل الاختبارات المهنية سواء كان التخصصي أو العامة للرخصة المهنية، عن طريق بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة والمتعلق بالكفاءة المهنية، والتي تخص المدربين والمعلمين والعمل على إصدار الرخص المهنية، بالتناسب مع الضوابط التي يتم اعتمادها من طرف مجلس إدارة الهيئة، وفيما يلي صور توضح المنطلق النظامي لإصدار الرخص المهنية بالكامل.

ما هو الهدف من وضع هذه الضوابط للرخصة المهنية

يهدف إلى تنظيم الأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الرخصة وإلغائها، ويأتي ذلك من أجل تطبيق المستويات المهنية لجميع المعلمين والمعلمات والعمل على الارتقاء والتطور المهني

تهدف لتحفيز التطوير المهني للمعلمين فضلا عن تحفيز التعلم الذاتي

ويأتي ذلك أيضا من أجل التطبيق العملي للمعايير المهنية في التخصصات التعليمية المختلفة

العمل على رفع جودة أداء المعلمين بالتناسب مع المعايير المهنية والمتطلبات الخاصة بالرخصة المهنية

تعمل علي ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى من أجل مزاولة مهنة التعليم، وإتمام الحد الأدنى من معايير الكفاءة المهنية.

تحميل ملف ضوابط إصدار الرخص المهنية لأصحاب الوظائف التعليمية

يمكن تحميل ملف ضوابط إصدار الرخص المهنية والذي أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، من جهة أخرى يحتوي الملف على 21 بند مختلف، يُشار إلى أن الرخصة المهنية يتم إلغائها في حال تم إبعاد المعلم عن مزاولة مهنته التعليمية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 14 من لائحة الوظائف التعليمية بعد التعديلات الجديدة.