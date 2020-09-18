رابط تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد services.pension.gov.sa

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عمر شويل - جدة تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد اصبح ضرورياً بعد أن دعت المؤسسة العامة للتقاعد كافة العملاء لتحديث بياناتهم الكترونياً، و‏الكثير من الأشخاص‏‏ يقوموا بالبحث عن ‏‏طريقة تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد، وخاصة في عام 1442 هجريًا، ‏ويسعى إلى هذه المؤسسة المستفيدين منها داخل المملكة العربية السعودية، ‏وأيضًا يرجع ذلك إلى تصريح المؤسسة العامة للتقاعد على ‏أنه ‏ضروري على كل فرد، ‏أن يقوم بتحديث بياناته في المؤسسة، ‏وذلك من خلال شبكات الإنترنت ‏على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، وكل ما توفره ‏هذه المؤسسة من خدمات للأفراد المتقاعدين عن العمل، ‏و‏قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير أسهل الوسائل لتحديث هذه البيانات بطرق ‏بسيطة، وسهلة، وسريعة، وتوفر على الفرد وقته، وجهده، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها على شبكات الإنترنت، ‏ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح العامة لتحديث هذه البيانات.

أنظمة المؤسسة العامة للتقاعد

النظام المدني: حددت المؤسسة العامة للتقاعد بعض الحالات التي يصرف لها المعاشات في الوظائف المدنية:

عند حصول الموظف على سن التقاعد، وهو سن الستين عامًا، ويجب عليه أن يكون حاصل على الوظيفة في مدى لا تقل عن سنة كاملة.

حصول أسر المتوفين على المعاشات حتى عندما تكون الخدمة أقل من عام.

حصول الموظف المتقاعد على معاش عندما يكون مريض.

حصول الموظف على معاش إذا كان يخدم في العمل لمدة 25 عام أو أكثر.

حصول الموظف على معاش إذا كان يعمل لمدة لا تقل عن خمسة عشر عام وتم إنهاء الوظيفة.

يتم تحديد قيمة المعاش على أساس القوانين التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد، وهو:المرتب النهائي الذي حصل عليه الموظف.

النظام العسكري:

هو حصول الموظف على سن التقاعد القانوني، ويكون نظامي في عمله.

أن يكون عمل الموظف 18 عام في الخدمة العسكرية، أو أنه يكون عمل في الوظائف المدنية، والعسكرية 20 عام، ولكنه عمل في السابق ثماني أعوام في الوظائف العسكرية مع موافقة المسؤول على هذا القرار.

حصول أسر الموظفين المتوفين على معاش.

حصول الموظف الذي لديه مشاكل صحية على معاش.

من يصاب بإصابة أثناء العمل يمنح له معاش.

يحدد قيمة المعاش على أساس القانون الخاص بالمعاشات، وهو أن يكون المعاش هو الراتب النهائي الذي حصل عليه الموظف.

يوجد أنظمة أخرى، ويتم تحديدها على أساس بعض القوانين مثل نظام تبادل المنافع، وأيضًا نظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

رابط تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد

‏قامت المؤسسة العامة للتقاعد ‏بإصدار قرار ‏هام يخص الموظفين المتقاعدين، وأسر الموظفين المتوفين على المبادرة في تحديث بياناتهم ‏الخاصة بالمؤسسة ‏لكي يستفيدوا ‏من البرامج، والخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم. ‏ويتم ذلك عبر شبكات الإنترنت على الموقع الخاص بهم، أو على التطبيق، ‏وعلى الموظفين إتباع الخطوات التالية وذلك بغرض تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد واليكم الخطوات بالتفصيل.

‏اولاً الدخول على رابط تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد وتعبئة البيانات المطلوبة.

‏ثانيا يقوم بتسجيل ‏الرقم المدني الخاص للموظف.

‏تحديد الموظف ال‏تقويم الذي يريده ‏إذا كان ميلادي، أو هجري لتعبئة البيانات التالية:

تسجيل ‏تاريخ ميلاد الموظف.

تسجيل ‏يوم الميلاد للموظف.

تسجيل ‏شهر الميلاد للموظف.

‏تسجيل سنة الميلاد للموظف.

‏إدخال رقم الهاتف ثم إدخال رقم أخر، أيضًا لسهولة التواصل.

‏إدخال رقم هاتف خاص بالمنزل.

‏إدخال البريد الإلكتروني.

‏تحديد مكان الإقامة للموظف.

‏ثم الضغط على كلمة تحديث البيانات.

‏بعد قيام الفرد بكل بإدخال كل هذه البيانات ‏كاملة، وبعد تسجيل الدخول يتم إرسال رسالة ‏الى هاتف الموظف، أو المستفيد ‏تؤكد هذه الرسالة على اكتمال تعبئة جميع البيانات إلكترونيًا، بشكل صحيح سواء كانت على الموقع الخاص بهم، أو على التطبيق التابع لهم، ‏وبعد ذلك يستطيع الفرد متابعة كل الإجراءات الخاصة بالطلب الذي قام بتقديمه ‏على الموقع الخاص بهم