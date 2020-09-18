نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات التقاعد المبكر للمعلمين وطريقة التسجيل من خلال نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات التقاعد المبكر هو أمر يهم جميع المعلمين والمعلمات في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية وقد قامت وزارة التعليم السعودي بالإشارة إلي انه يجب علي جميع المعلمين والمعلمات الراغبين في التقاعد المبكر من الالتزام بالتقديم عن طريق الخدمة الذاتية للمعلم أو المعلمة عبر نظام فارس الالكتروني.

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إجراءات التقاعد المبكر من خلال نظام فارس

ولتقديم إجراءات التقاعد المبكر و التسجيل من خلال نظام فارس يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة قبل التقديم علي إجراءات التقاعد المبكر والإعارة ونقل الخدمات عن طريق الخطوات التالية :

عليك أولاً الدخول إلي موقع نظام فارس الالكتروني.

عليك تحديد الخيار المطلوب : تسجيل الدخول _ تغير كلمة الباسورد _ تفعيل مستخدم سابق”.

عليك بكتابة رقم الهوية الوطنية .

عليك بكتابة الآبيان الذي يتم صرف الراتب الخاص بك علية.

عليك بكتابة البريد الالكتروني والتأكد من صحته.

إدخال الرمز التأكيدي ثم التسجيل.

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إجراءات التقاعد المبكر وموعده

وقد أشارت وزارة التعليم السعودي في المملكة العربية السعودية علي أن التقديم علي إنهاء الخدمات سيتم خلال الفترة من 22 2/1442 /22 هجرية حتى وحتى 16 /5/ 1442 هجرية, وذلك عن طريق الدخول في نظام فارس الالكتروني وأشارت وزارة التعليم السعودي إلي انه يتم اعتماد القرار خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الإجراءات التقاعد , كما أشارت الوزارة إلي انه لن يتم الموافقة علي قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

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نقل الخدمات وموعدها

وقد أشارت وزارة التعليم السعودي إلي أن التقديم بطلب نقل الخدمات لجهات خارج التعليم العام ونقل الخدمات من الكادر التعليمي إلي الكادر الإداري , والإعارة إلي مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة, أو الإعارة إلي جهات حكومية تعليمية فإن الوزارة قد قامت بالعمل علي توفير تلك الخدمات من خلال موقع نظام فارس وبشكل إلكتروني دون الحاجة إلي تضيع الكثير من الوقت والجهد علي المعلمين والمعلمات وبإمكان المعلمين أو المعلمات رفع مسوغات التعليم من خلال نظام فارس في الفترة من 2/2 حتى 16/5/1442 هجرية.