“نادي الصقور” يعلن مواعيد التسجيل في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

بلادي – الرياض :أعلن نادي الصقور السعودي، مواعيد التسجيل للمشاركة في مسابقات النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقرر إقامة فعالياته في مَلهم شمال مدينة الرياض في 28 نوفمبر المقبل.

وأوضح النادي أن التسجيل في مسابقتي الملواح والمزاين سيكون في مدينة الدمام 25 أكتوبر ولمدة يومين، في حين سيبدأ التسجيل في حفر الباطن يومي 28 و29 أكتوبر، وفي مدينة سكاكا يومي 1 و2 نوفمبر.

وأضاف أن التسجيل في ينبع سيكون في يومي 4 و5 نوفمبر، أما جدة فسيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الرياض يوم الجمعة 6 نوفمبر، ويستمر حتى 21 نوفمبر.

وأوضح أن التسجيل سيكون عبر الموقع الإلكتروني للنادي، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان وقيمة الجوائز خلال الأيام المقبله.

وأشار النادي إلى إدراج أشواط جديدة للشاهين البحري، والحر الأسود/ الأدهم بمسابقة المزاين في النسخة الحالية للمهرجان.