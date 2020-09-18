وقاية” توضح أفضل وقت للرياضة لحرق أكبر نسبة من الدهون والمحافظة على مستوى السكر في الدم

بلادي – الرياض :قدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، عدة نصائح للأفراد لاختيار الأوقات الأمثل لممارسة النشاط البدني.

وقال المركز إنه يفضل ممارسة التمارين في فترة الصباح لمن يرغب في حرق نسبة أكبر من الدهون أو المحافظة على مستوى السكر في الدم، كما يفضل الانتظار من ساعتين إلى 3 ساعات بعد تناول وجبة دسمة قبل ممارسة الرياضة.

وشدد المركز على ضرورة تجنب ممارسة الرياضة بالخارج خلال الفترة من الساعة 10 إلى 4 عصراً، وذلك لأن أشعة الشمس تكون في أكثر حالاتها خطورة.